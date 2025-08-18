Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y neblina
Santiago13.6°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Programas presidenciales: expertos piden propuestas realistas y acuerdos contra la polarización

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Panelistas de El Primer Café advirtieron que, más allá de los énfasis en seguridad y crecimiento económico, las candidaturas deben ofrecer proyectos claros y sustentables.

Además, coincidieron en que el desafío central será recuperar un "camino común" que permita gobernabilidad y superar la fragmentación política que hoy frena los acuerdos.

Programas presidenciales: expertos piden propuestas realistas y acuerdos contra la polarización
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de la inscripción de candidaturas y programas presidenciales en el Servicio Electoral (Servel), los panelistas de El Primer Café de Cooperativa coincidieron en que la discusión de fondo debe ir más allá de las frases de impacto y centrarse en propuestas concretas, realistas y con visión de Estado.

El exministro Sergio Bitar (Chile XXI) destacó que en esta elección observa más coincidencias programáticas que en el pasado. "Noto más cercanía que en elecciones anteriores en materia programática", afirmó.

Bitar ahondó que "en lo económico, los programas de Jeannette Jara y Evelyn Matthei muestran convergencias, pero lo fundamental sigue siendo la seguridad, especialmente la penetración de la droga en las Fuerzas Armadas y de Policía".

Desde la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros enfatizó que las propuestas deben enfrentar el problema estructural de la polarización política porque "todos hablan de seguridad y crecimiento, pero el problema de fondo es la polarización".

"Sin acuerdos políticos, los programas se quedan en el aire. También falta abordar el deterioro del tejido social: corrupción, convivencia escolar y consumo temprano de drogas", añadió.

Adentrándose en la campaña, Patricio Dussaillant (Ideas Republicanas) puso paños fríos a las expectativas sobre los debates televisivos porque, en la práctica, dijo, estos "van a ser más de cuñas y peleas que de ideas. Los chilenos esperan soluciones, no disputas, pero en un ambiente tan polarizado es difícil que los candidatos se concentren en propuestas de fondo".

En tanto, Luis Ruz (Democracia y Comunidad) llamó a no limitarse a la coyuntura y a pensar también en un proyecto país compartido. "El debate debe hacerse cargo de los problemas inmediatos (seguridad, crecimiento, vivienda, salud), pero también de un propósito común para el país".

"Chile necesita volver a trazar un camino de desarrollo con justicia social y bajo un marco democrático compartido", puntualizó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada