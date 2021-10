Provoste acusa "liviandad, mentira y espectáculo" en la confesión de Sichel

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social (DC, PS, PPD, PR, Ciudadanos y los ex frenteamplistas del PL y NT), Yasna Provoste, criticó este jueves al abanderado de Chile Podemos + (UDI, RN y el PRI), Sebastián Sichel, luego de que éste reconociera que hizo uso del retiro parcial de sus fondos de pensiones y llamase a sacar el 100 por ciento si se aprueba el cuarto giro en el Congreso.

Con un video publicado en sus redes sociales, y tras ser emplazado a transparentar su situación por su propio vocero de campaña, el candidato de la derecha oficialista y ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, quien ha hecho una bandera de campaña su rechazo al giro anticipado de ahorros previsionales e incluso amenazó a los parlamentarios de su sector con retirarles su apoyo si votaban a favor del cuarto 10 por ciento, admitió que "muchos, incluyéndome, hicimos retiro de estos fondos para -en el caso mío- mejorar nuestras pensiones trasladándolos a APV, y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables lo que no pueden financiar a través de los ahorros".

Si bien el ex titular de Desarrollo Social habló de "retiros", él sólo hizo uso del primero, aprobado en julio de 2020, según precisaron más tarde desde su comando.

Tras la confesión de Sichel, las críticas por parte de Provoste no se hicieron esperar: "Por fin el candidato del Gobierno reconoció que hizo un retiro de las AFP, respondiendo así a una pregunta que le hicimos varias veces desde hace varios días. La desesperación es mala consejera", aseguró la candidata centroizquierdista.

Según la senadora, "el candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100 por ciento de los fondos. Lo hace con una mentira más, aludiendo a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales".

"Puedo garantizar que en nuestro Gobierno no se tocará un sólo peso de las cuentas previsionales. He dicho y reitero que los fondos son y serán siempre de las trabajadoras y los trabajadores", afirmó la carta de la ex Concertación.

"Chile no necesita esta política del espectáculo", concluyó.