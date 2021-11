Luego de que el diputado socialista Jaime Naranjo estuviera por más de 15 horas presentando la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, este miércoles la candidata Yasna Provoste (DC) anunció que se sumaría a su equipo de voceros.

"Como sabemos que le gusta hablar y es muy elocuente y convincente en sus argumentos, desde hoy el @diputadonaranjo se integra al equipo de voceros y voceras de nuestra campaña. Bienvenido, Jaime!", escribió Provoste en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, tras el anuncio, Naranjo manifestó que el anuncio "lo entendí que era una broma, ya que como había hablado tanto tiempo podía estar hablando hasta la segunda vuelta".

"Humildemente -agregó- no me siento en condiciones de ser vocero. Creo que hay personas que lo pueden hacer mejor que yo y sería lamentable que se pudiera confundir la acusación constitucional con que yo me transformara en vocero de ella", sostuvo a la vez que afirmó que "agradezco el gesto, pero yo lo entendí como una broma".