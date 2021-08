Provoste deslizó críticas a Narváez por fallida inscripción de primarias

Este miércoles se llevó a cabo, sin grandes novedades, el último debate antes de la consulta ciudadana del sábado entre los presidenciales de Unidad Constituyente Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), organizado por Ibero Americana Radio Chile.

En el evento radial, los abanderados elevaron el tono de sus intervenciones y hubo un par de enfrentamientos entre la abanderada falangista y el timonel radical. Uno de los momentos más tensos de la conversación fue cuando este último acusó a la senadora de "tergiversar" sus dichos, luego de que ella le achacara "una visión sacrosanta del modelo extractivista".

"Nunca yo he planteado ninguna alegoría ni he elogiado el modelo extractivista. Ha hablado de aumentar las exportaciones, diversificar la cartera de exportaciones, pero no he hablado del extractivismo. Me parece mal que Yasna hable o me trate de imputar de que tengo una visión sacrosanta de algo que ni siquiera menciono. 'Fair play', Yasna, por favor", señaló Maldonado.

A su vez, Provoste deslizó críticas al rol de Narváez en el bochorno de la fallida inscripción de las primarias legales de la centroizquierda.

"Hay quienes siempre prefieren mirarse el ombligo y pensar que lo que ellos representan es lo más importante. Nosotros dijimos en esa oportunidad que aquí teníamos que desplegarnos para apoyar a nuestros candidatos en segunda vuelta y a eso nos dedicamos. Pasó también esa noche del día 19 de mayo en que algunos corrieron a otras primarias y después, cuando les cerraron las puertas, volvieron. Nosotros esperamos que no existan dudas de que la centroizquierda le hace bien al país", dijo la carta falangista.

Tras este emplazamiento, Narváez respondió que no pueden responsabilizarla a ella por decisiones que son de su partido. Posteriormente, la militante socialista dijo que no quiere ahondar en las polémicas y especuló con el posible "nerviosismo" que, a su juicio, refleja la precandidata de la DC previo a la consulta.

"No tengo tiempo como para entrar en polémicas completamente innecesarias, que no tienen ningún sentido y son absolutamente armadas innecesariamente", señaló la ex ministra de Bachelet.