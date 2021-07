Provoste y apoyo de militancia PPD: "Existe una decisión institucional, pero hay afecto"

La carta presidencial de la DC, Yasna Provoste, desdramatizó el apoyo que le entregaron en la víspera más de 100 militantes del PPD, pese a que esa colectividad está cuadrada con la candidatura de la socialista Paula Narváez de cara a la consulta ciudadana de Unidad Constituyente.

"Nosotros fuimos informados, no fuimos parte de las decisiones, pero yo no hago mayor cuestión de aquello", señaló la presidenta del Senado, que este jueves presentó a sus coordinadores de campaña, entre ellos el ex ministro Marcelo Mena -quien elaboró el programa del timonel PPD y ex precandidato, Heraldo Muñoz- y la ex subsecretaria Macarena Lobos.

Respecto a la posición oficial del PPD frente a la consulta del 21 de agosto, Provoste añadió que "entendemos que aquí existe una decisión institucional, ellos lo han reafirmado, pero a lo largo de la vida uno va generando relaciones de afecto, y esas fueron las que se manifestaron ayer".

Se espera que la inscripción de la senadora -la única que falta para la primaria convencional- sea oficializada por el secretario nacional de la DC, David Morales, pasadas las 15:00 horas.

Senadora Provoste saluda a sus coordinadores de campaña Marcelo Mena y Macarena Lobos @Cooperativa pic.twitter.com/SkRqZByX8b — Paola Aguillón (@Aguillonismo) July 29, 2021

Si bien este tipo de gestos han causado molestia en las filas socialistas, Narváez sólo manifestó que "aquí nadie puede estar obligado, lo importante es estar por convicción" dentro de su campaña.

"Queremos gente con convicción, que haga y diga lo mismo que piensa, y que la gente esté alegre en este proyecto. Quienes se sientan convocados y convocadas a este espacio son sumamente bienvenidos. Quienes sientan que sus ideas, propuestas u opciones están por la línea de otra manera de hacer política, adelante", emplazó la ex vocera de Gobierno.

LA CUESTIÓN DE LOS DEBATES

Provoste acusó una suerte de "encerrona" por parte de Narváez y el radical Carlos Maldonado para la realización de debates que -según ella- fueron organizados y zanjados sin consultarle, lo que fue descartado por la socialista, quien afirmó que ella misma consultó al equipo de la parlamentaria y no obtuvo respuesta.

En tanto, Maldonado reafirmó que "estamos disponibles para todas las invitaciones, y ojalá las otras dos candidatas del bloque también lo estén, porque es importante que la gente conozca lo que pensamos".

En cuanto a los dichos de la abanderada de la falange, el timonel radical indicó que "he tomado una decisión: desde hoy día, que me estoy inscribiendo, hasta el 21 de agosto, me voy a referir sólo al futuro de Chile, que es lo que a la gente realmente le importa. No voy a gastar ni un minuto de tiempo en responder, debatir o criticar".