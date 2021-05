PS no se inscribió en las primarias: "No se humilla al partido de Salvador Allende"

Al cierre de una jornada caótica en la centroizquierda, el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, confirmó que la tienda no inscribirá a su candidata presidencial, Paula Narváez, en las primarias del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Más temprano, el PS había decidido romper su "histórica" alianza con la Democracia Cristiana para inscribir el proceso con el PC y el FA. Sin embargo, desde este segundo bloque dieron a entender que el partido Convergencia Social supuestamente vetó que se incluyera al PPD, cuyo timonel, Heraldo Muñoz, horas antes había desistido de su candidatura y dado su respaldo a Narváez.

Por ello, Narváez anunció la caída de la recién acordada alianza y criticó el veto a sus pares del PPD; una postura que Elizalde, en las puertas de las oficinas del Servel y a menos de una hora del plazo final de inscripciones -que vencía a la medianoche-, profundizó.

"Quiero señalar con toda claridad que estoy aquí simbólicamente, pero no vamos a inscribir primarias. (...) Nos parece que lo que ha ocurrido esta tarde es vergonzoso. Nosotros, como lo he señalado, concurrimos de buena fe. Hemos sido sorprendidos y no vamos a improvisar. No vamos a inscribir una primaria de última hora. Nos sentimos engañados, defraudados. Lamentamos lo que ha acontecido, pero vamos a seguir trabajando para construir una alternativa para cambiar Chile con aquellas fuerzas políticas que son contrarias a la exclusión, y por tanto, vamos a generar una alternativa clara y nítida que se haga cargo de los cambios que Chile demanda", manifestó el presidente socialista pasadas las 23:00 horas.

"Concurrimos de buena fe, con espíritu unitario, a un entendimiento amplio para construir una mayoría para cambiar Chile y, de forma artera y sectaria, se nos informó el veto en contra de dos fuerzas políticas que apoyaban y apoyan la candidatura de Paula Narváez", enfatizó.

"No se humilla al partido de Salvador Allende", fustigó.

Momentos antes había llegado al Servel el timonel y carta presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, desde donde invitó a las tiendas de la Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, Pro y Ciudadanos, junto al PR) a inscribir primarias conjuntas.

"Espero que lleguen los partidos de Unidad Constituyente y los candidatos y candidatas que estén disponibles. Fui proclamado en diciembre, hemos mantenido siempre las mismas ideas y propuestas y estamos acá para dar la caraa frente al país, para que la ciudadanía decida en quién confía, no acuerdos entre partidos", exhortó el líder radical, llamado que no surtió efecto.

Pasadas las 22:00 horas, los candidatos presidenciales del FA y del PC, Gabriel Boric y Daniel Jadue, respectivamente, llegaron juntos a la sede del Servel para inscribirse en primarias presidenciales.

En esta primaria también participará el diputado Jaime Mulet, candidato y timonel de la Federación Regionalista Verde Social.

Formalización de pacto #Primarias Presidenciales Apruebo Dignidad (CS, COMUNES, FRVS, RD y PC). pic.twitter.com/IRDSb4funX — Servicio Electoral (@ServelChile) May 20, 2021

Parte de las recriminaciones contra el PPD se deben a que apenas la semana pasada su presidente subrogante, Francisco Vidal, había desechado la posibilidad de ir a primarias con el PC y el Frente Amplio.

Crítica que reafirmó Boric desde la sede del Servel: "El PPD nos notificó hace menos de una semana que excluía a Jadue y a mí de una primaria. Después de los resultados del domingo es bastante claro que a los partidos políticos tradicionales, como el PPD y la DC, el pueblo les ha dado un mensaje sobre el cual tiene que reflexionar", dijo.

"Si el PS quiere ser parte de este espacio, va a ser bienvenido", instó.

Asimismo, Jadue aseguró que que junto a Boric han hecho "los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando".

"Invitamos de manera honesta y transparente a las bases del PS, a sus candidatos y dirigencia porque reconocíamos en ellos una trayectoria e historia que los avala en alguna medida, y porque nos habían comunicado que estaban desarrollando un giro histórico, pero no pueden incorporar a quienes hace una semana decían que no podían ir con nosotros a ninguna parte", reprochó.

En ese sentido, puntualizó que "no ha habido ningún veto de nostros, ha venido de ellos, y nos parece oportunista y contrario a la ética que el pueblo exige hoy, que porque vivieron un desastre electoral sin precedentes hayan cambiado de opinión y hoy quieran venir a pedir cupos y acuerdos parlamentaros con la calculadora, para no tener otro desastre electoral en noviembre".