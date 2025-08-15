PSC respalda a Kast tras dichos sobre el Congreso: "Siempre hay intención de malinterpretar"

La presidenta y diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, respaldó al abanderado presidencial de su tienda y de Republicanos, José Antonio Kast, tras sus polémicos dichos sobre el rol del Congreso.

La controversia comenzó el martes, cuando el otrora diputado dijo en el seminario de Moneda Patria Investments que "el Parlamento no es tan relevante" y que su comando está revisando "todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica".

Distintos sectores políticos interpretaron estas declaraciones como un llamado a gobernar por decreto, en desmedro de los procesos de discusión, legislación y aprobación o rechazo de una normativa, realizados por el Congreso.

Ante esto, Concha señaló que "siempre hay una intención de malinterpretar y de sacar un provecho político de todo lo que pueden decir los candidatos presidenciales".

"En ningún momento José Antonio Kast señaló que iba a gobernar por decreto; efectivamente, hay muchas herramientas que tiene el Estado que no se están usando o se usan mal para hacer cumplir las leyes que ya existen", sostuvo la diputada.

"Creo que a ese contexto Kast -que ya lo aclaró- se refería, además de hablar en el punto de vista de la seguridad", concluyó.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, también respaldó al candidato en Tele 13 Radio, pues adelantó que, en un eventual gobierno, el mismo 11 de marzo tomarán una serie de medidas administrativas para encauzar las medidas de seguridad.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, es otra de las figuras que apoyó los dichos de Kast; mientras que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, matizó su posición en una minuta entregada a sus adherentes.