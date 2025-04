Republicanos: Fallida primaria de Chile Vamos fue "un festival de improvisaciones"

El Partido Republicano calificó como "un festival de improvisaciones" el fallido intento de Chile Vamos de armar una primaria presidencial en la oposición, luego que se revelara que, supuetamente, la abanderada presidencial de la coalición, Evelyn Matthei, invitase al presentador radiofónico Sergio "Checho" Hirane a participar en el proceso.

La coalición decidió ir directamente con Matthei a la papeleta de noviembre para las elecciones presidenciales, luego que la extrema derecha -pese a las invitaciones de Chile Vamos- se mantuviese firme en su posición de no unirse al proceso, cuya inscripción tiene como plazo crítico el miércoles 30 de abril.

Sin embargo, antes de su decisión, la coalición evaluó realizar una primaria en su propio sector y medir a Matthei con el exalcalde Rodolfo Carter, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke y su par independiente Francisco Chahuán, que incluso renunció a RN después de 35 años de militancia para ser parte del proceso; últimos tres nombres que, desde otros sectores políticos, fueron vistos como poco estratégicos y competitivos.

En este contexto, trascendió otro antecedente: el presentador radiofónico Sergio "Checho" Hirane reveló en Radio Agricultura que la exalcaldesa de Providencia lo llamó para invitarlo a participar en las primarias. Pese a que después afirmó que rechazó esta idea, Hirane posteriormente aclaró en su cuenta de X que se trató de "una conversación de pasillo".

Quiero hacer una aclaración para no seguir con falsas polémicas: : Nunca nadie me ofreció formalmente participar en ninguna primaria. En conversaciones de pasillo dije que yo estaría disponible a participar si con ello ayudaba a la realización de las mismas.Eso es todo. No hay… — Checho Hirane (@checho_hirane) April 22, 2025

El anuncio desconcertó a los dirigentes de Chile Vamos, en donde el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo en Radio Duna que "desconocía" la existencia de dicho llamado.

Frente a esto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó que "desde el primer momento, dijimos (a la derecha) que no íbamos a participar y ellos lo tenían suficientemente claro. Lo hablamos en su momento, hace bastante tiempo, y siguieron adelante con una suerte de estrategia".

No obstante, "(a Chile Vamos) le salió el tiro por la culata: se les dio vuelta lo que más han destacado como supuesto atributo que tienen, que es la gobernabilidad y la experiencia. Lo que vemos acá es un festival de improvisaciones, llamando incluso a primarias a un comentarista de radio", sentenció.

Matthei: Los partidos hicieron "un gran esfuerzo" para armar primaria

En paralelo, Matthei llegó hasta la Región de Atacama para proponer la construcción de una cárcel de alta seguridad con una capacidad de 500 internos a las afueras de la ciudad de Copiapó.

En la instancia, fue consultada sobre la fallida primaria de su sector, donde ella aseguró que "los partidos hicieron un esfuerzo grande de tratar de armar un proceso lo más amplio posible. Pero eso se cerró, no hubo posibilidad e iremos a la primera y segunda vuelta de forma directa".

Durante la jornada, tanto Squella como José Antonio Kast -la carta presidencial republicana- también presentaron parte de su programa, como el plan "Chile Renace", que busca aumentar la natalidad en Chile y considera propuestas como entregar dos bonos de un millón de pesos: uno para la futura madre y otro a una cuenta de ahorro al nombre del futuro hijo o hija.

La senadora Paulina Núñez (RN) cuestionó esta propuesta, planteando que "me duele escuchar que un candidato presidencial crea que una mujer va a decidir ser madre porque le entreguen un millón de pesos. Todos sabemos que hoy día, sobre todo con la inflación que tenemos, ese dinero se desaparece rápidamente, se gasta rápidamente".

"Me duele porque es una mirada machista, a mi juicio. Hay que hablarle a las mujeres, empatizar con las madres que no llegan a fin de mes y que muchas veces tienen que sacar adelante sus hogares solas, pero esta mirada machista y populista no responde a poder hacer frente a la crisis que tenemos hoy día con la baja natalidad", criticó.