Ricardo Lagos Weber: "Estoy dispuesto a participar en la próxima elección presidencial"

El senador PPD Ricardo Lagos Weber se declaró "dispuesto" a ser candidato a La Moneda en la próxima elección presidencial, del año 2021.

"Creo tener la madurez y estoy dispuesto a participar en la próxima elección presidencial", dijo Lagos Weber al diario El Mercurio.

El ex líder de la Cámara Alta planteó que su objetivo sería liderar "un proyecto colectivo donde podamos tener un planteamiento progresista que impulse el desarrollo económico para todos, que busque superar las desigualdades".

Asimismo, señaló la necesidad de una opción presidencial "que impulse la ciencia y la innovación, que enfrente el desarrollo que debemos tener de aquí al 2030, mirando a nuestro país inserto en el contexto internacional que tiene desafíos locales que superar, pero también globales, como la protección de nuestro océano o el desarrollo de las reglas del comercio entre los países; así como un sistema de entendimiento multilateral".

"Debemos mirar nuestro futuro y cómo nuestro país incorpora el desarrollo de las regiones de la misma forma en la que crece el centro del país", declamó, con tono de candidato.

Reconocimiento a Lavín y Cristián Monckeberg

Lagos Weber reflexionó que, en miras de aquello, "el gran desafío de la centroizquierda es generar unidad a partir de una mirada común sobre el desarrollo y los desafíos de nuestro país"; que le "permita hacer clic en los sentidos ciudadanos", algo para lo que le "falta mucho".

"Un claro ejemplo del desafío que planteo es ver a la derecha chilena, por medio de un buen alcalde emblemático como Joaquín Lavín y un ministro de la Vivienda (Cristián Monckeberg, RN), defendiendo la inclusión territorial y social en una de las comunas más ricas de Chile, Las Condes. Y en la centroizquierda, aún tratando de encontrar nuestro derrotero...", lamentó.

Negó, además, que ser hijo de un ex Mandatario pueda suponer un "estigma" para sus posibilidades: "En mi caso es un tremendo orgullo ser hijo del Presidente Lagos, que hasta el día de hoy me sorprende por su capacidad para leer un mundo cambiante y la energía que despliega: escribe libros, artículos, un día está en Vietnam dictando charlas y otro día en Bruselas. Además, está trabajando en temas mundiales como el cambio climático".

"Mi cueca es como el penal de Caszely"

Aprovechando el contexto futbolero, el ex ministro afirmó que, en su estado actual, "el PPD debe trabajar para clasificar para el próximo Mundial", y se definió a sí mismo, dentro del partido, como "un jugador desplegado, polifuncional", mientras que requirió del timonel Heraldo Muñoz -otro que suena como presidenciable- "ser un volante que suba y baje constantemente, que defienda y ataque".

"Más de una vez me han dicho que mi cueca es como el penal de Caszely, porque no la vamos a olvidar nunca. Lo que sí puedo decir es que muchos chilenos y chilenas me han dicho que al verme se atrevieron a salir a bailar su pie de cueca", acotó, también en humorístico modo "fútbol", respecto a su recordado desempeño dancístico del año 2007.