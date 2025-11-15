Roxana Miranda de cara a las presidenciales: "El único candidato de izquierda real es Artés"

Roxana Miranda, excandidata presidencial durante la elección de 2013, entregó su preferencia de cara a los comicios de este domingo y aseguró que el "único candidato de izquierda real es Artés".

En conversación con La Tercera, la otrora aspirante a la presidencia recordó el apoyo que recibió por parte del profesor en la mencionada contienda electoral.

"No es primera vez que apoyo a Eduardo Artés. Lo he apoyado cada vez que él ha lanzado una candidatura. Es un acto de coherencia con lo que nosotros pensamos de cómo se debe hacer la política. Lo que nos une son las mismas convicciones, el mismo sueño de refundar Chile", explicó la también costurera respecto a su opción de voto.

Al ser consultada por los atributos de Artes en comparación con los otros candidatos a La Moneda, Miranda aseveró: "Como dice el profe, ¿de qué izquierda se habla ahí? La real izquierda, la que tiene convicciones, la que defiende a los pobres de Chile, no está ahí".

"Nosotros pensamos que el único candidato de izquierda, izquierda real, es el profesor Artés. El discurso del profesor Artés ha calado profundamente en los jóvenes. En su cierre de campaña, fuera de la biblioteca, fue impresionante la cantidad de jóvenes", complementó la excandidata.

Crítica al Gobierno

Miranda fue enfática en señalar que sus declaraciones son una crítica para la actual Administración: "Hemos sido críticos desde que se hizo el show mediático para que Gabriel Boric pudiera inscribir la candidatura con los cachorros de la élite. Lo que uno ve es más discurso que lo que van haciendo en la práctica. En lo concreto, no se resuelven las problemáticas de la gente, del pueblo pobre. Jara es más de lo mismo, es Bachelet II. Más joven, pero es prácticamente lo mismo".

Sobre su opción en el balotaje, aseguró que "en primera, segunda, tercera vuelta, siempre va a ser el profe. Lo demás... Yo prefiero rayar el voto, sinceramente".

Finalmente, negó que su voto sea testimonial al asegurar que "se desconoce lo que la gente siente por fuera de las encuestas. Lo que el profe instala es lo mismo que he instalado yo y otros luchadores sociales en Chile".