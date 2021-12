Sebastián Piñera felicitó a Gabriel Boric: "Todo Chile espera que tenga un muy buen Gobierno"

El Presidente Sebastián Piñera llamó, como es tradicional en nuestro país, al Mandatario electo tras conocerse los resultados preliminares y contundentes de la segunda vuelta presidencial, que dieron como ganador a Gabriel Boric.

En la alocución, el ahora Presidente electo expresó al Jefe de Estado saliente que "es un honor" conversar y dijo que "me parece importante respetar las tradiciones republicanas", además de comprometerse a "dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío, y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos, cuando nos unidos en pos de los grandes desafíos y esa va a ser mi línea de acción".

Piñera sostuvo que "la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Cuando nos dividimos en guerras entre nosotros mismos, las cosas siempre terminan mal, así que quiero decirle que todo Chile espera -los que votaron por usted, los que votaron por José Antonio Kast- todos esperamos que tenga un muy buen Gobierno".

Agregando que "va a contar con nuestra total y contributiva colaboración", a lo que Boric respondió que "voy a ser el Presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile, y para eso también hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, con los chilenos y chilenas, y no solamente entre cuatro paredes".

Finalmente, el Mandatario saliente indicó que "uno siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo, el espíritu de la juventud con la prudencia, la experiencia de las canas", y aprovechó de citarlo a una "reunión de trabajo" para este lunes, para que "podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile".

"Este proceso de transición que sea de manera limpia y respetuosa para todos y por el bienestar de los chilenos", aseguró Boric, y acotó que "espero que lo hagamos mejor, vamos a dar lo mejor de lo nuestro".

"CUIDEMOS NUESTRAS LIBERTADES, NUESTRA DEMOCRACIA, LA PAZ Y LA SANA CONVIVENCIA"

Posteriormente, en un punto de prensa, Piñera sostuvo que "hoy han votado más de 8 millones de chilenos, una de las participaciones más altas de últimos tiempos, lo cual habla bien de nuestro país, ha sido nuevamente un ejemplo de democracia".

"La principal misión de un presidente es contribuir a unir a Chile y a los chilenos, a sembrar la paz entre todos nuestros compatriotas, porque -y esto nunca hay que olvidarlo- más allá de nuestras legítimas diferencias, todos somos chilenos y todos queremos lo mejor para nuestro país", dijo, y añadió que "la vida no es fácil, y gobernar es muy difícil".

"Por eso le deseo a Gabriel Boric y al nuevo Gobierno sabiduría, prudencia, resiliencia, fortaleza, moderación, que son valores muy importantes, fundamentales, para poder liderar a nuestro país", subrayó, y acotó que el también diputado "deberá enfrentar nuevos desafíos, nuevas dificultades y nuevas oportunidades, y para tener éxito en esta misión es fundamental que el Gobierno, la oposición y todos los chilenos sepamos cultivar, con voluntad, con sinceridad, con convicción, el espíritu de diálogo, de colaboración y acuerdos, y el espíritu de paz y condena a todo tipo de violencia".

Y concluyó: "Cuidemos nuestras libertades, nuestra democracia, la paz y la sana convivencia entre todos los chilenos, cuidemos a nuestras familias y a nuestro querido Chile. Todos queremos y debemos contribuir para que Chile sea un buen país para nacer, para crecer, educarse, trabajar, para formar familia y para envejecer".

Por su parte, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, dijo que habló con el nuevo mandatario: "Lo he felicitado e invitado a la Convención Constitucional. En conjunto, el camino hacia la Nueva Constitución se abre con dignidad, justicia, ternura, plurinacionalidad y respeto a nuestras diferencias", dijo.