Segunda vuelta: Demócratas no declara apoyo a Kast, pero da por seguro que ganará
"El veredicto de la ciudadanía ha sido claro: siete de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno", dijo la colectividad que preside Ximena Rincón.
"(Nosotros) tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el Partido Comunista", añadió, asegurando que tal "voluntad de cambio será ratificada el 14 de diciembre".
La tienda -que reúne a varias figuras de la ex Concertación- admitió que sus resultados del domingo no le dan "el umbral de parlamentarios electos que exige la ley" para seguir existiendo.