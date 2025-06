Seguridad: "Chile está cerca de un punto de no retorno", dijo Matthei y Tohá discrepó

En el segundo día del Encuentro Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado, dispuesto por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático) presentaron sus diagnósticos y propuestas en la materia.

Durante su intervención, Matthei recordó su gestión como alcaldesa de Providencia, destacando las medidas que implementó para erradicar el comercio ambulante. Afirmó haber advertido en ese entonces sobre posibles vínculos entre este fenómeno y redes delictivas, señalando que incluso fue "criticada por autoridades del actual Gobierno", quienes la acusaron de "vulnerar derechos humanos".

Respecto al crimen organizado, Matthei sostuvo que "tengo la impresión de que estamos bastante cerca del punto de no retorno", y advirtió el riesgo de que estas estructuras logren penetrar incluso a las más altas esferas del poder, "como en otros países latinoamericanos".

"Si la izquierda hubiese sido más seria durante el gobierno de Piñera II, muchas de estas cosas no habrían avanzado tanto", aseveró la candidata de Chile Vamos.

Dicho esto, "me alegro de que por fin se hayan pasado muchas leyes que se habían rechazado cuando las envió en forma original el Presidente Piñera".

La CNC también entregó un conjunto de propuestas a las candidatas para enfrentar el crimen organizado y el comercio ilícito.

"Chile tiene retorno", asegura Tohá

Carolina Tohá respondió directamente a estas afirmaciones, llamando a evitar discursos que generen alarma: "Chile no está en un punto de no retorno; Chile está teniendo retorno, y no vamos a ayudar a enfrentar esto generando desesperación o pánico".

La exministra del Interior criticó a la derecha por "retrasar o desechar" iniciativas en lugar de darles continuidad, citando como ejemplo la ley antiterrorista y proyectos urbanos como la recuperación de la Alameda y Plaza Italia.

Tohá también llamó a superar las trincheras políticas y buscar acuerdos en el Parlamento en lugar de ridiculizar al adversario, enfatizando que el enfrentamiento político solo ha debilitado la respuesta frente al crimen organizado.

En un punto de coincidencia, ambas valoraron la creación del Ministerio de Seguridad Pública, aunque Tohá subrayó que Matthei había sido crítica de esta institucionalidad en el pasado.

Más tarde, la extitular de Interior reflexionó que "es muy impresionante ver cambios de ese tipo, como si no hubiese pasado nunca nada antes, porque escuchamos muchas críticas al Ministerio de Seguridad cuando estábamos peleando por sacarlo".

"Valoro que cambie de opinión, pero cuando eso pasa, se dice honestamente: 'Me equivoqué'. Está en todo el derecho de cambiar de opinión, pero hay que reconocer cuando uno se equivocó y no ayudó" en ese debate, expresó la militante PPD.

Campaña de Matthei: Secreto bancario "es un problema falso"

Por otro lado, durante el foro, Tohá pidió que los parlamentarios de Chile Vamos -históricamente reticentes en la materia- aprueben el proyecto que permite levantar el secreto bancario, lo que molestó al diputado Jorge Alessandri (UDI), vocero de campaña de Matthei.

"El levantamiento del secreto bancario existe en Chile: le preguntamos a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y a los tribunales, y todas las veces que lo han pedido, se los dan en 24 horas. Por lo tanto, es un problema falso", acusó el gremialista.

Además, estima que la exjefa de gabinete utilizó este seminario para "decir todas las cosas que no hizo y prometer todas las cosas que no defendió".

Consultado sobre el proyecto que mencionó su candidata, el presidente del PPD, Jaime Quintana, subrayó que "es importante aprobarlo ya y no seguir dilatándolo porque, de lo contrario, vamos a llegar tarde".

"Creo que Carolina Tohá ha sido muy consistente respecto de la necesidad de perseguir armas y la plata. Esa es la manera, junto con fortalecer las policías, para desbaratar las grandes redes del crimen organizado que golpean a nuestro país", cerró el senador.