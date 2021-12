Senador Bianchi: "Tenemos a los dos peores candidatos que hemos tenido en la historia"

El senador independiente Carlos Bianchi criticó las candidaturas presidenciales de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), asegurando que "son lo peores" en la historia del país.

En entrevista con el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, el parlamentario afirmó que "creo que tenemos a los dos peores candidatos que hemos tenido en la historia. No me gusta ninguno de los dos, entonces tenemos que votar por la democracia".

"A lo que hemos llegado: Tenemos que garantizar un Estado democrático y hay un señor Kast que no representa precisamente eso", afirmó Bianchi, decantando por defecto su preferencia por Gabriel Boric.

Pese a este apoyo al abanderado de Apruebo Dignidad, el legislador aseveró que "no me gusta para nada, creo que no tiene toda la capacidad que uno desea para momentos tan complejos", cuestionado la supuesta falta de experiencia de vida, laboral y en otras áreas del diputado por Magallanes.

Ante esta disyuntiva, dice desear lo mejor al izquierdista, resignado a la falta de opciones y anticipando un escenario complejo en lo social y económico en el que "los dueños del dinero de este país lo más probable es que cierren algunas cañerías, corten un poco el oxígeno y hagan que la cosa sea muy difícil".

Sobre Kast, aseguró que "por más que quiera vestirse de oveja, es cosa de leer la historia y es una persona de la más ultraderecha que podamos tener. Yo quiero un país en paz, con la posibilidad de desarrollo, de crecer pero no en base a ir contra los derechos elementales de la persona humana".

"Si me preguntas, no me gusta ninguno de los dos. Quiero decirlo con mucha fuerza. Vamos a tener que elegir entre el mal menor y deseando que la cosa funcione bien pero –para mí- estamos en el peor de los escenarios", complementó evitando manifestar su apoyo abierto a Gabriel Boric y declarando en cambio: "yo estoy por la democracia".