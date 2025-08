Senador RN apoyará a Kast en la presidencial: Matthei ha estado muy dubitativa

En el marco de la baja en las encuestas de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el senador Alejandro Kusanovic (RN) anunció que votará por la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con La Segunda, el parlamentario planteó que "Evelyn Matthei debió haber representado sus ideas propias y lo que ella siente, no haber sido influenciada por un grupo que viene del gobierno de Piñera. Ha estado muy dubitativa. Le falta ser ella misma, porque ha estado demasiado bombardeada por asesores que no andan muy acertados".

"Yo voy a votar por el candidato de derecha que vaya punteando, voy a votar por Kast. Tiene el carácter para enfrentar los problemas (...) Kast es diferente, no están los mismos de siempre detrás de él", aseveró.

Al ser consultado sobre si teme por la reacción del partido ante estas declaraciones, Kusanovic manifestó que "da lo mismo, no tengo miedo. Yo siempre he sido independiente, he dicho lo que siento y lo que pienso y si tengo que renunciar al partido, renunciaré".

"Yo no me voy a callar por una amenaza de alguien o de una organización ni nada. Siempre sostuve que voy a decir siempre lo que pienso y lo que creo, porque la libertad es la esencia de la vida y es la esencia del crecimiento de un país. Si no hay libertad, estamos fritos", finalizó.