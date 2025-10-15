Si estuviera vivo, Jaime Guzmán sería republicano y votaría por Kast, según Ruth Hurtado

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmó este martes que el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán -asesinado en 1991-, hubiese abandonado su tienda para unirse al partido creado por el actual candidato presidencial José Antonio Kast.

Las declaraciones de la también candidata al Senado por La Araucanía se realizaron en un contexto de tensión entre ambos sectores de la derecha de cara a las elecciones del 17 de noviembre.

Hurtado fue consultada en una entrevista con CNN Chile sobre un hipotético escenario en el que Guzmán estuviera vivo para los comicios. Ante la pregunta de por quién votaría el fallecido senador, la dirigenta republicana aseguró que "está clarísimo: por José Antonio (Kast); no por Evelyn Matthei", militante de la UDI y candidata presidencial de Chile Vamos.

La secretaria general explicó que su opinión se fundamenta en la similitud de principios que, a su juicio, existen entre Guzmán y Kast: "Porque (ambos) defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile y porque tenían bases programáticas muy parecidas", señaló.

Al argumentar por qué Guzmán no optaría por la candidata de Chile Vamos, sostuvo que la exalcaldesa de Providencia "ha tenido demasiado giro hacia el centro", lo que, en su visión, le hizo "perder en algún minuto la dirección".

Finalizando su intervención con una afirmación contundente, Hurtado manifestó: "Creo que, sin duda, hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano y no en la UDI".