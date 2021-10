Sichel busca dejar atrás la polémica por descolgados UDI: Recibió apoyo de Desbordes y Briones

Tras su llamado a la libertad de acción en el oficialismo, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, intentó dejar atrás la polémica durante esta jornada, en la que se reunió con sus ex contrincantes en las primarias, Mario Desbordes e Ignacio Briones.

Tras la cita, el ex ministro planteó que "no voy a entrar en la polémica chica otra vez, ya lo dije ayer, si uno cumple un compromiso, asume el compromiso y los que deberían explicar son los que se van, no los que se quedan y por lo tanto, que un independiente gane en la primaria lo deberían apoyar".

Sichel añadió que "nosotros seguimos trabajando fuertemente en lo que creemos y sí creo que tenemos diferencias con los otros programas, particularmente con Gabriel Boric y Provoste, pero también con José Antonio Kast y es natural que debatamos sobre la diferencia en educación, en salud, en economía".

Briones comentó que "yo apoyo a Sebastián Sichel desde el día de la primaria, me invitó a que lo apoye en la parte económica. Siempre he dicho, soy muy mal consejero de los tonos políticos".

Al ser consultado sobre sus diferencias con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el ex ministro dijo que "yo creo en la libertad en todos sus planos".

Por su parte, Desbordes sostuvo que "Sebastián es mi candidato, no porque ganó la primaria, por supuesto que se empeñó la palabra y los que empeñamos la palabra cumplimos, o casi todos, por los que estoy viendo estos días. La gente no quiere polarización".

"En lo personal, a José Antonio Kast no le voy a hacer críticas como persona, pero basta y sobra con mirar las diferencias de los programas de gobierno", sostuvo.

UDI insiste en "convocar con ideas"

El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que "la discusión sobre la libertad de acción quedó zanjada, Sebastián Sichel hace un llamado a los partidos, pero nosotros en la UDI creemos que en la campaña no corresponden instrucciones ni órdenes de ningún tipo, pero sí convocar con la fuerza de nuestras ideas".

La ex precandidata Evelyn Matthei cuestionó que "la verdad es que yo no he visto a los dirigentes y a los partidos activamente apoyando al candidato que ganó la primaria y tampoco he visto a los otros tres candidatos apoyando activamente".

La ex ministra pidió que "en general todos estén pensando realmente en el futuro de Chile, más que en un candidato o en otro, eso a veces se echa de menos".