Sichel respaldó a Martorell tras conocerse investigación de la Contraloría

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, el independiente Sebastián Sichel, respaldó a su vocera de campaña, Katherine Martorell (RN), quien es investigada por una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) cuando ejercía como subsecretaria de Prevención del Delito.

Este viernes se dio a conocer que el ente fiscalizador instruyó un sumario al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito tras detectar una serie de irregularidades en la licitación de cámaras corporales para Carabineros, cuya compra fue visada en 2020 por Martorell, cuyos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía.

La pesquisa de los fiscalizadores dio cuenta de falencias en el proceso de licitación, efectuado durante 2020 y que comprendió la compra de cámaras corporales para la policía militarizada por 378 millones de pesos, las cuales no contaban con las características necesarias para ser usadas por los funcionarios.

Sichel, por su parte, salió a respaldar a Martorell, quien renunció a su cargo para sumarse a la campaña del independiente, y señaló que a ella "no sólo no le afecta, sino que es nuestra gran vocera, la queremos, la protegemos, la cuidamos, creo que es una tremenda mujer líder para Chile que representa mucho lo que me gustaría que fuera este país: mujeres protagonistas de la política, con coraje de defender lo que creen, hacer lo correcto y, además, de participar en política cuando muchos lo que hacen todo el día es decirles que no deberían estar".

"No sólo es nuestra vocera, sino que tengo el orgullo de que me acompañe en este viaje", agregó.

Por su parte, Martorell indicó que "conocí un informe que señala que existen errores administrativos que están en proceso de subsanación, otros que hay que subsanar como lo va a realizar el servicio, y estos son informes que realiza permanentemente la Contraloría".

"Muy agradecida de las palabras del candidato Sebastián Sichel", concluyó.

INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO

En el mismo punto de prensa, y a dos días de que se cumpla el segundo aniversario del llamado "estallido social", Sichel cargó econtra el proyecto de ley que busca conceder indultos en Chile a todos los detenidos durante la grave ola de protestas iniciada en octubre de 2019 y emplazó a sus contrincantes e impulsores de la iniciativa, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), a retirarlo del Congreso.

"Si es verdad que no creen en la violencia, retiren un proyecto de indulto ilegítimo e inmoral, que le está diciendo a los chilenos que es más importante el que agredió a Carabinero o el que saqueó a una pyme que el chileno que se quedó sin Metro o que no puede circular libremente en Chile", dijo el abanderado de Chile Podemos Más.

En ese sentido, el ex ministro tildó al 18 de octubre como un día en donde "no hay nada que conmemorar".

"No sé qué se conmemora cuando se quema un Metro donde se transportan miles de personas, cuando transformamos en normal que alguien haga bailar indignamente a una persona porque se está dando el gusto de demostrar su poder. Cuidado si quieren usar la palabra conmemoración. Es un día trágico, porque la democracia no pudo resolver nuestros conflictos", sostuvo.