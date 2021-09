Sichel sobre Parisi: "Si no ha pagado la pensión de sus hijos, malamente podemos entregarle el cuidado de la nación"

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, aseguró que el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, debe darle una explicación al país tras conocerse que arrastra una millonaria deuda de pensión alimenticia.

En una actividad realizada durante la mañana de este lunes, Sichel aseguró que "las decisiones éticas siempre son personales, hoy día no hay una ley que lo regule, pero creo que al menos le debe una explicación a Chile. Si quiere aspirar a ser Presidente de la República y si no ha pagado la pensión de sus hijos, malamente podemos entregarle el cuidado de la nación a alguien que no puede responder lo básico o cumplir con lo básico, que es el cuidado de sus hijos".

"Hoy más bien nos gustaría escuchar de buena fuente por qué o que puede justificar que un padre no se haga cargo de sus hijos y que no haya hecho nada para eso y que esté fuera de Chile por eso, pero insisto, a lo ético nadie está obligado y por eso yo quiero incorporarlo como una obligación legal", dijo.

De acuerdo a un reportaje emitido por Canal 13 y en base a información del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, el economista -quien reside desde hace tres años en Alabama (EE.UU.) con su nueva familia- adeuda 207 millones de pesos en pagos de alimentos a sus dos hijos mayores.

Quien también se refirió a este tema fue el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien sostuvo que "es absolutamente vergonzoso que cualquier persona esté huyendo de la justicia y no reconozca el deber básico que es hacerse cargos de su hijo o hija. Esto lo va a decidir el pueblo de Chile, pero no tengo ninguna duda de la sabiduría del pueblo de Chile, que no va a permitir que alguien que debe algo tan básico como la pensión alimenticia en un puesto de esta importancia".

Abogado descarta existencia de deuda

Mientras tanto, el abogado de Parisi, Mauricio Pavez, aclaró esta jornada que "lo que mantiene mi representado es que no existe ninguna deuda, que lo que puede haber eventualmente son diferencias respecto a la estimación de esa pensión, porque se hizo una sustitución o se modificó la forma de pagar esa pensión o manutención de los menores".

"Tomamos conocimiento de la existencia de este juicio solamente de manera fortuita, por ese reportaje que se emitió ayer y acto seguido, como supimos que eventualmente existía esta orden de arraigo, fuimos a revisar el expediente con el señor Parisi", precisó.

Pavez dijo que ahí "nos dimos cuenta que había un procedimiento que se había llevado a cabo desde hace varios años y que jamás a él se le había emplazado".