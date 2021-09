Sichel y cuarto retiro: Si debo pelearme con alguien por lo que es bueno para Chile, lo haré

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, volvió a emplazar a las bancadas de su sector a rechazar el cuarto retiro de fondos de pensiones, y defendió su posición de no respaldar las campañas parlamentarias de quienes están de acuerdo con esa política pública.

En su paso por Concepción, el ex ministro de Desarrollo Social planteó que "si alguno se siente amenazado porque yo digo algo de sentido común -que si usted cree que A es A y yo creo que B es B-, no parece razonable que mintamos a los ciudadanos diciendo que nos apoyamos mutuamente, así que no tengo ningún problema con eso", al tiempo que reafirmó que "no hay amenazas".

En cuanto a quienes critican a Sichel por no unificar al sector en el Congreso, apuntó que "la pregunta no es quién gana o pierde este liderazgo, es quién está disponible para decir la verdad. No me molesta si algunos parlamentarios (apoyan, pero) mal está el presidente de ese partido por no tener la capacidad de ordenarlos".

"Si tengo que pelearme con un partido o con un parlamentario por hacer lo que creo que es bueno para Chile, lo voy a hacer. Yo no estoy capturado por los partidos políticos, soy un independiente", remató.

DIPUTADOS RN "EN REFLEXIÓN" SIGUEN CUESTIONANDO A SICHEL

A la fecha, se prevé que tres diputados de RN voten a favor del cuarto retiro -Paulina Núñez, Jorge Durán y Eduardo Durán-, mientras otro grupo del partido está en reflexión, y entre ellos, algunos a quienes ha molestado el tono del candidato presidencial.

"Creo que la directiva y las vocerías de los candidatos están muy equivocadas, y en ese sentido, no hemos tenido la capacidad de seguir unidos de cara a una elección presidencial", fustigó Camilo Morán.

A su vez, Miguel Mellado llamó a Sichel a que "dejemos de ataques personales o pachotadas en la prensa. Hoy lo que la gente nos está diciendo en los distritos es que si les dan la posibilidad de sacarlo, lo van a sacar".

Luego de que la comisión política de RN, en la que se abordará lo que pasa con los díscolos, se suspendiera por dos días consecutivos, debiese celebrarse este miércoles, aunque todo depende de lo que ocurra hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde el proyecto será revisado en particular.

GOBIERNO ESPERA "RECHAZO TRANSVERSAL" DEL PROYECTO

En tanto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, volvió a lamentar que "parlamentarios de la coalición no estén haciendo caso de las distintas preocupaciones que han manifestado expertos en el área económica o el Banco Central".

"En épocas en que la ciudadanía nos exige transparencia y probidad, es momento de que cada cual diga exactamente por qué cambió de opinión, o por qué cree que es una tan buena política pública", observó.

A su vez, sostuvo que en el Ejecutivo "esperamos que en el momento de la votación se rechace, pero mucho más allá que solo por los parlamentarios de Chile Vamos: nos gustaría que fuera un rechazo transversal".