Siches: Si el programa de Parisi es una encerrona a Boric, no me parece un buen espacio

La jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, opinó que el riesgo de que la participación del abanderado de Apruebo Dignidad en el programa "Bad Boys", que transmite Franco Parisi en sus redes sociales, se preste para una "encerrona" no lo hace un buen espacio para ir a debatir propuestas.

La semana pasada Boric había confirmado su asistencia al show, fijado inicialmente para este martes. Sin embargo, ayer domingo lo puso en duda al asegurar que aún evalúa si participar, apuntando a "informaciones en un medio bastante importante respecto de una supuesta reunión entre José Antonio Kast o sus asesores con Franco Parisi en Estados Unidos".

Además, la eventual transmisión con Boric se cambió para el viernes, tras solicitud del mismo candidato por cuestiones de agenda.

De todos modos, en el comando del actual diputado la balanza se inclina por que no sea parte del programa, opción que también han recomendado analistas y actores políticos.

En ese sentido, Siches planteó que le preocupa "cuál es el nivel de igualdad frente a la discusión que se va a dar en aquel programa, primero evidentemente porque es un programa muy masculinizado y yo, como mujer, me siento un poco invisibilizada en ese rol, Y también en torno a la materia de corresponsabilidad".

"Y, por sobre todo, porque andan circulando rumores de que el candidato Franco Parisi ya ha negociado con el candidato José Antonio Kast ministerios y embajadas. Si el programa en realidad no es más que una encerrona a nuestro candidato, no me parece un buen espacio", cuestionó la hasta hace poco presidenta del Colegio Médico.

Consultado ayer sobre la duda de Boric, Kast le reprochó que "encontró la excusa perfecta" fundada en "información de (el canal) La Red, que ha sido de una militancia política increíble" en el último tiempo, aludiendo al origen de la versión sobre su supuesta reunión con Parisi en Estados Unidos, que desmintió. "Yo no sé de dónde lo habrán sacado...", fustigó el candidato del Frente Social Cristiano.

Kast ya tuvo anoche una afable participación en el programa "Bad Boys", en el cual Parisi le garantizó a Boric que tendrá el mismo trato. "Nosotros conversamos y dialogamos, ese es el tono (...) tratamos a todo el mundo con respeto", afirmó uno de sus conductores.