"Sin ansiedad": Apuntando a errores de Matthei, Jara descartó anunciar su comando

Después de que anticipara un "reseteo" de su equipo de cara a la primera vuelta, la candidata oficialista, Jeannette Jara, aclaró que no anunciará a su comando por ahora, deslizando que busca evitar los errores de su rival de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Poco antes de que la abanderada comunista triunfara en la primaria de centroizquierda, la militante UDI desmanteló su equipo de 11 voceros, a raíz de una serie de controversias, descoordinaciones, y de una caída en las encuestas que su comando -ahora con Diego Paulsen y Paula Daza a la cabeza- aún no puede revertir.

Consultada este viernes por la conformación de sus equipos, que para algunos en el sector ha sido lenta, Jara subrayó: "No tenemos ninguna intención de anunciar ningún nombre por ahora, porque no nos gustaría, primero, tener un comando pegado a la fuerza, y segundo, tener que estar cambiándolo en dos semanas más, como le ha tocado a la candidatura de Evelyn Matthei".

Eso sí, en la reunión que la abanderada sostuvo ayer con los presidentes y secretarios generales del oficialismo, se acordó designar a un jefe de gabinete sin protagonismo mediático, a diferencia de un jefe de campaña tradicional.

Respecto a la posibilidad de hacer cambios en sus propuestas -sobre todo en el ámbito económico- para integrar las miradas de toda la centroizquierda, la exministra se limitó a señalar que "se han ido recogiendo algunas ideas de los debates" post-primaria.

Con todo, Jara remarcó que "el trabajo para conformar el comando no tiene ningún nivel de ansiedad, pero no deja de realizarse, porque la construcción de unidad no es algo que se decrete, y las nuevas ideas que hoy se proponen deben complementarse con otras".

Se cae el ideal de una lista única opositora

En la otra vereda, el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, insistió en que se inscriba una lista parlamentaria única de la derecha, a pesar de que el bloque de Republicanos, Libertarios y Social Cristianos se ha negado a aquello en repetidas ocasiones.

"Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de derecha y centroderecha, a que en esta ocasión estemos por la unidad", emplazó el gremialista, relevando que "si tenemos una lista única parlamentaria, vamos a triunfar y tener mayoría en ambas cámaras, pero si vamos divididos -por un lado, Republicanos y sus partidos asociados, y Chile Vamos por otro-, tendremos minoría en el Congreso, y eso no es bueno para Chile".

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, volvió a dar un portazo a esta propuesta, apuntando que la extrema derecha trabaja "hace meses en un preacuerdo, que estamos a punto de concretar en el Servel, y creo que a estas alturas, es inviable una lista parlamentaria única".

"Hay muchas cosas que nos distancian", puntualizó la diputada.

Ante este escenario, en la oposición toma fuerza la idea de, al menos, tener coordinación en las cuatro regiones donde se eligen solo dos senadores.