Sondeos post debate mantienen a Jara y Kast como líderes en la carrera presidencial

Tras el primer debate presidencial televisivo, los sondeos mantienen a Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos) como líderes en la carrera para llegar al Palacio de La Moneda.

Las encuestas, realizadas durante la segunda semana de septiembre, ofrecen una fotografía del impacto que tuvo el encuentro televisivo en la percepción ciudadana y el respaldo a los candidatos.

Cadem: Jara y Kast empatados, Matthei en alza

Según la encuesta Cadem, Jara -carta del oficialismo- mantiene la primera posición con un 26% de las preferencias, experimentando una ligera baja de dos puntos; mientras que Kast, que representa al sector de republicanos y social cristiano, se ubica muy cerca con un 25%, cediendo solo un punto.

La sorpresa de este sondeo es Matthei (candidata de Chile Vamos), quien repunta dos puntos, alcanzando un 18% y consolidándose en la tercera posición.

Más atrás, Franco Parisi (11%), Johannes Kaiser (8%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%) completan la lista, con un 7% de indecisos o no votantes.

El debate, organizado por Chilevisión, captó la atención del 71% de los encuestados, y el 49% lo evaluó positivamente, destacándose como el mejor valorado en comparación con los de 2021.

Kast fue percibido como el ganador por el 17%, seguido de cerca por Jara (16%) y Mayne-Nicholls (13%). En cuanto a la evaluación promedio, Matthei obtuvo la nota más alta con un 4,3, seguida por el militante de Republicanos (4,1) y Mayne-Nicholls (4,0).

Cadem segunda semana septiembre by Radio Cooperativa

Criteria: Jara y Kast se mantienen, Matthei registra una caída

En contraste con Cadem, la encuesta Criteria, realizada tras el debate, presenta un escenario con algunas diferencias.

Jara mantiene su liderazgo con el 29% de las preferencias, sin variación respecto a la semana anterior; mientras que Kast también conserva su 27% de respaldo. La principal divergencia se observa en Matthei, quien, según el sondeo, experimenta un descenso de cuatro puntos, llegando al 13% y ubicándose en tercer lugar.

Johannes Kaiser (PNL) se consolida en la cuarta posición con un 10%, mientras que Franco Parisi (PDG) se mantiene en un 7%. Harold Mayne-Nicholls logra un 3%, Marco Enríquez-Ominami un 2% y Eduardo Artés un 1%.

Un 8% de los encuestados planea votar nulo o blanco.

Escenarios de segunda vuelta

Ambas encuestas exploran posibles escenarios de segunda vuelta. Cadem proyecta que Kast derrotaría a Jara por 11 puntos (43% vs 32%), y Matthei superaría a Jara por 14 puntos (45% vs 31%).

Parisi y Kaiser empatarían con ella en sus respectivos enfrentamientos. Además, Kast vencería a Matthei por 3 puntos y a Parisi por 18.

Por su parte, Criteria también muestra a Jara en desventaja en una segunda vuelta contra Kast (35% vs 46%) y Matthei (33% vs 40%). Sin embargo, Jara lograría imponerse a Parisi por un estrecho margen (34% vs 31%).

Criteria segunda semana septiembre. by Radio Cooperativa