Squella: Alguien como Lavín nunca será Presidente; ayer por conservador y hoy por impostor

El Premio Nacional de Humanidades Agustín Squella cuestionó al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien recientemente se ha definido como "socialdemócrata" ante las elecciones presidenciales de 2021.

"De que Lavín tenga posibilidades de ser Presidente de Chile por supuesto que las tiene. Pero a mí, funcionando desde la intuición -porque nunca tengo seguridad sobre lo que puede ocurrir el día de mañana, e imagínate por lo que puede ocurrir en más de un año en una elección presidencial- algo me dice que nunca una persona como Joaquín Lavín será Presidente de Chile. Ayer por conservador y hoy día por impostor", sentenció en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, también descartó la proyección del correligionario del alcalde, Pablo Longueira, de que "pueda transformarse en un nuevo Patricio Aylwin" si es electo Presidente, señalando que esa afirmación "no solo me parece disparatada, es realmente una falta de respeto con el primer Mandatario que tuvo nuestro proceso de transición a la democracia. Me parece en verdad una desmesura, e incluso que borda lo patético".

Respecto a la carrera a La Moneda en general, el abogado criticó "la cantidad de pre-presidenciales que tenemos, que están como niños en una sala de clases levantando el dedo para decir 'estoy disponible para competir por la Presidencia de la República'". Además de Lavín, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y el timonel PPD, Heraldo Muñoz, son algunos de los posibles candidatos.

"Entiendo que los políticos tengan ambiciones, no hay nada malo en tenerlas, pero es ya demasiado numerosa para mi gusto la cantidad de personas que están incluso valiéndose de esa expresión, para mi gusto algo vulgar, algo ordinaria. 'Estoy disponible'... ¿Quién puede decir respecto del cargo de Presidente de la República que 'está disponible'?", fustigó Squella.

"En la derecha saben que tienen el Plebiscito perdido"

Finalmente, cuestionó que algunos personeros de derecha comiencen a inclinarse por el Apruebo en el Plebiscito constitucional que se acerca, señalando que "hay algo aquí de la vieja tendencia humana, algo patética también, de subirse a última hora al caballo ganador".

"Creo que las fuerzas políticas de derecha -por lo menos los más reflexivos, los más astutos- se han dado cuenta hace ya rato que tienen el Plebiscito perdido, y en consecuencia, quieren atenuar el efecto de aparecer ante la opinión pública como perdedores, entonces la noche del 25 de octubre todos van a ser ganadores", vaticinó.

Aludiendo a las aspiraciones que Longueira expresó en su reaparición pública, Squella señaló que en el sector "sobre todo quieren quedar en buena posición para lo que van a ser las postulaciones a la convención constituyente, porque en verdad para un sector político cualquiera -la derecha en este caso- se le hace muy difícil, muy poco presentable levantar candidaturas para la convención un mes después de que llamó profusamente a votar Rechazo".