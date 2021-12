Swett: Programa de Boric pondrá en riesgo de quiebra a miles de emprendedores

Por meses tratamos de conversar con @gabrielboric y @giorgiojackson para mostrar lo perjudicial de sus ideas para MiPymes, pero no nos recibieron ni escucharon. Hoy quiero explicarles en simple por qué concluimos que el programa de Gabriel es Anti Pymes #BoricAntiPymes pic.twitter.com/tC4euFBnRQ

El presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, criticó el programa del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), el cual catalogó como "Anti Pymes" y estimó que pondrá en riesgo de quiebra e emprendedores.

"A días de las elecciones podemos decir que hicimos todo lo posible por intentar corregir temas muy complejos para nuestros emprendedores, pero fue imposible", señaló en el video.

En el registro, afirmó que pudieron concluir que "el programa de Gabriel Boric es perjudicial, negativo y pondrá en riesgo de quiebra a miles de emprendedores y pymes en caso de ser presidente".



Por meses tratamos de conversar con @gabrielboric y @giorgiojackson para mostrar lo perjudicial de sus ideas para MiPymes, pero no nos recibieron ni escucharon.

Hoy quiero explicarles en simple por qué concluimos que el programa de Gabriel es Anti Pymes #BoricAntiPymes pic.twitter.com/tC4euFBnRQ — Juan Pablo Swett 🟡 (@juanpabloswett) December 16, 2021

Swett aseguró que el equipo programático no consideró el costo para el Estado de 2.000 millones de dólares que implicaría la obligación de pagar un sueldo mínimo de 500 mil pesos. Además, ejemplifica con la reducción de la jornada laboral y aumento de cotizaciones en un 8 por ciento adicional.

Además dijo que "los emprendedores de Chile no pueden aceptar un programa de Gobierno que hará quebrar a miles de micros, pequeñas y medianas empresas del país".

"Las MiPymes no debiéramos votar por un presidente que desconoce nuestra realidad, no nos escucha, y no tuvo la flexibilidad para corregir un programa que, tal como está, es una lápida para el emprendimiento", finalizó.

Sin respaldo de organizaciones gremiales de pymes

Según informó El Mercurio este viernes, el llamado de Swett no fue bien recepcionado entre otras organizaciones gremiales del mundo del emprendimiento del país.

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, dijo que espera que las elecciones se desarrollen de la mejor manera.

"Un gremio tiene como misión ser un puente entre sus representados y las distintas problemáticas que requieren solución con distintas posturas y sensibilidades y, por tanto, debe velar porque esa representatividad se mantenga", estimó.

Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación de Panaderías y Pastelerías de Chile (Agepec), tuvo una reflexión similar tras manifestar que como gremio no realizan juicios que podrían intervenir en las decisiones ciudadanas.

Sin embargo, enfatizó en que "el candidato que salga tendrá un enorme desafío de reactivar sectores como el nuestro, y es por eso que les hemos entregado a ambos candidatos las cifras, las urgencias y la realidad de un sector vapuleado desde la crisis social y posterior pandemia, del que se conocía mucho menos de lo esperable".

Respuesta de Giorgio Jackson al emplazamiento de Swett

Luego de que Swett publicara el video en Twitter, en la misma red social respondió Giorgio Jakcson (Revolución Democrática), coordinador político de la campaña de Gabriel Boric.

"Hablemos con la verdad", partió el parlamentario de RD, añadiendo que "el lunes a las 19:25, como consta en nuestra conversación de WhatsApp, me dijiste que el martes me enviarías una minuta para preparar una reunión".

"¿Me enviaste esa minuta?, preguntó, respondiendo al instante "NO, de hecho todavía la espero". "Yo trato de juntarme con todas las personas que nos piden reunión de buena fe (...), a pesar de tener diferencias", finalizó.