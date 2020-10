The Economist destacó liderato de alcaldes en la carrera presidencial chilena

El semanario británico The Economist destacó que tres alcaldes sean los que en este momento puntean en la carrera presidencial chilena.

"Aún faltan 14 meses para las elecciones presidenciales de Chile. Pero llama la atención que los primeros candidatos en las encuestas de opinión sean los alcaldes de tres comunas de Santiago: Joaquín Lavín, un conservador ligeramente populista; Evelyn Matthei, una más ortodoxa, y Daniel Jadue, comunista", apuntó el medio.

"Su prominencia es una señal de que en Chile, donde la desilusión con la clase política estuvo detrás de una gran ola de protestas hace un año, los alcaldes están menos desacreditados que los parlamentarios o los ministros", dice el artículo, reproducido en español hoy en El Mercurio.

