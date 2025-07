Timonel DC ve "poco creíble" el énfasis de Jara en seguridad y crecimiento

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, dijo en El Primer Café que considera "poco creíble" el énfasis puesto por la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista) en aspectos como seguridad ciudadana y crecimiento económico luego de su triunfo en la primaria oficialista.

"Los programas de gobierno deben tener varios elementos: el primero, que sean factibles de hacer. Lo segundo es si son buenos o son malos, pero lo tercero es si son creíbles o si no son creíbles: cuando se plantea un programa de gobierno con énfasis en seguridad, y cuando los parlamentarios del Partido Comunista y Frente Amplio han sido los que más se han opuesto a las leyes de seguridad, eso hace que sea poco creíble", señaló Undurraga esta martes en Cooperativa.

El timonel apuntó a renglón seguido que "esto no sólo pasa en seguridad: en materia económica, por ejemplo, más allá de las declaraciones posteriores de la candidata -que ha hablado de crecimiento, temas internacionales-, todo este tema de la demanda interna (que levantó en su campaña) ha hecho que le genere cierta dificultad para gente del oficialismo".

Señaló, como ejemplo de esto, "todo este impasse con Nicolás Eyzaguirre (respecto de) si lo llamaron o no lo llamaron, y que finalmente no está disponible para participar del comando".

Undurraga apuntó también a "las declaraciones de ayer de Natalia Piergentili", expresidenta del PPD, quien, en Radio Infinita, confesó tener "serias dudas" respecto a su voto, dado su "profundo desacuerdo" con la mirada económica de Jara.

"Su principal base de apoyo ha votado en contra"

El timonel falangista puntualizó que él no tiene dudas de la intención oficialista de construir un programa de coalición, pero puso el foco en la figura de la abanderada y en su partido: "Digo que no es creíble el programa de una candidatura cuando la principal base de apoyo ha votado en contra esas cosas que se dicen en el programa".

"Por supuesto, en su momento veremos el programa, pero éstos no sólo deben tener buenas ideas, no solo tienen que estar financiados, sino que tienen que ser coherentes con el accionar anterior. Y si el accionar anterior fue contrario a los temas de seguridad, contrario a los temas de crecimiento económico; pucha que es poco creíble que ahora me digan que ahora sí que se van a preocupar. Ese es el punto", sentenció.

La Democracia Cristiana realizará el sábado 26 de julio una Junta Nacional, "con representantes desde Arica hasta Magallanes para discutir el tema presidencial en su conjunto", explicó Undurraga, que en el asunt de seguridad también marcó distancias con la oposición: "La derecha tiene un complejo con el tema del secreto bancario".

Quintana: En ella no veo sesgo

Contestó al timonel falangista, también en El Primer Café, el actual presidente del PPD, Jaime Quintana: "Yo creo que a Jeannette Jara no se le puede recriminar por la manera como han votado parlamentarios de su coalición de origen, porque ella no ha sido parlamentaria".

"A ella la podemos juzgar por su rol de ministra del Trabajo, y ahí hay mucho que decir respecto a las soluciones a los pensionados, a las mujeres, a muchas personas en Chile". Por otro lado, "naturalmente, la seguridad es un problema que tiene el país, y yo no veo sesgo de parte de ella para abordarlo con las herramientas que sean más eficaces. Va a ser un tema central en la candidatura de Unidad por Chile", aseguró el senador.

Quintana apuntó, sin embargo, que "hay mucha gente de sectores medios, de centro, moderados y también de centroderecha, a la que no le gustan las opciones de la derecha; (...) mucha gente que está dispuesta, según los planteamientos de Jeannette Jara en materia económica, de seguridad, a inclinarse también por ella. Entonces, ésta tiene que ser una candidatura de una amplitud tal que convoque a millones de chilenos, mucho más allá de lo que fue el paraguas de Boric".

"Aquí no estamos ni para continuidades ni tampoco estamos para experimentos", advirtió Quintana, y resaltó que en la reunión de la comisión política del PPD realizada post primaria, en la que participó la aludida Natalia Piergentili, "nadie tuvo opiniones distintas a la voz oficial del partido" respecto a que "la palabra empeñada se cumple" y que corresponde apoyar a Jara.

Carmona: "Seguridad será uno de los temas principales"

Frent a este debate, el presidente del Partido Lautaro Carmona, aseguró que "Jeannette tiene muy claro cuáles son las urgencias y cuáles son las formas de comprometer esas urgencias".

"Aquí nadie está por jugar con palabras o frases que no tengan contenido, porque eso tiene vida corta. (...) No tengo ninguna duda de que éste (seguridad) será uno de los temas principales en la elaboración de la propuesta programática", y lo concreto es que aún "no se conocen las propuestas, no sólo en el plano de la seguridad, (tampoco) en el plano del desarrollo del país", señaló Carmona en Cooperativa.

Pardo: Ningún programa tiene nivel de detalle como el de Matthei

Desde la oposición, Luis Pardo (Renovación Nacional) enfatizó que la de noviembre "es una elección sumamente importante después de todo lo que ha vivido el país: primero un estallido que tuvo un componente social, pero también un componente de violencia y de amenaza a la institucionalidad democrática, donde la mayoría de la izquierda no estuvo a la altura de la defensa de las instituciones".

"Luego vinieron dos procesos constituyentes fallidos y a propósito de todo esto, una caída de las expectativas de las familias y las empresas y de la economía. (...) Por lo tanto, el desafío es enorme: seguir bajo la conducción de una continuidad del actual gobierno es el peor de los escenarios para el futuro de Chile", advirtió.

En lo que respecta a Evelyn Matthei, "indudablemente que siempre preocupa" la caída en las encuestas, pero "no es el fin del mundo, como algunos lo ponen".

La exalcaldesa de Providencia "es, sin duda, la candidata que tiene la mejor y mayor experiencia para gobernar, y detrás suyo tiene un grupo enorme de profesionales, técnicos con experiencia que han construido un programa de gobierno en el cual no tenemos mayores diferencias ni discrepancias: dudo que otra candidatura tenga en el nivel de detalle que ha desarrollado la candidatura de Evelyn Matthei", concluyó el director del Instituto Libertad.