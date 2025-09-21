Timonel PS espera que, durante el resto de campaña, "no transformen" a Jara "en un producto"

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, espera que a su candidata presidencial, Jeannette Jara, "no la transformen en un producto" durante lo que queda de campaña, y emplazó que "siga siendo ella".

Como estrategia, el comando de la exministra del Trabajo ha desplegado una narrativa centrada en su personalidad, destacando atributos personales como su simpatía, cercanía y amabilidad; rasgos que incluso la han asimilado con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet.

No obstante, en una entrevista a La Tercera, Vodanovic subrayó: "Si ella (Jara) se viste o se peina de una manera, no la transformemos en un producto, sino que sigamos apoyando lo que es ella en esencia, que es una mujer súper trabajadora y muy preparada, porque siempre se hace énfasis en su simpatía. Yo no creo que solo es simpática, sino que es muy preparada".

De acuerdo con la senadora socialista, la exministra del Trabajo "es una buena persona y eso lo transmite, más que ser una buena candidata (...). Su gracia es que es una persona transparente, que no actúa y que no está jugando un rol, sino más bien que es ella".

De hecho, para Vodanovic, esa es la razón por la cual Jara "se veía molesta en el debate (presidencial)" cuando era emplazada por otros abanderados, a diferencia de Evelyn Matthei o Marco Enríquez-Ominami, que, gracias a sus anteriores postulaciones, "puede ser que tengan un mejor manejo escénico, por decirlo de alguna manera".

La senadora también cuestionó que en la coalición se busque constantemente cambiar o hacer énfasis en ciertas propuestas del programa y comando de Jara: "No sé a quién quieren cambiar, ni para qué. Esto es como en los equipos de fútbol, cuando en el estadio empiezan que hay que hacer un cambio, hay mucha opinión, pero el director técnico es uno. La candidata y ella está cómoda con su equipo, puede a lo mejor incorporar más gente en algún minuto, pero en lo esencial el comando funciona y ella también funciona bien".

Acusaciones de Rincón por inhabilitación "son un buen guion de Netflix"

La timonel PS también respondió a las acusaciones de la presidenta y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, que buscaba ser reelegida en la Cámara Alta en representación de la Región del Maule, pero no pudo porque el Tricel la inhabilitó a raíz de que ya cumplió dos períodos consecutivos en el cargo, tal como lo dictamina la Constitución.

Rincón apunta a su excamarada de partido Gabriel Ascencio, a Vodanovic y al propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), como los responsables de su inhabilitación y de orquestar una "vendetta política", ya que -asegura- su candidatura era competitiva en el Maule, misma región donde la senadora socialista busca ser reelegida.

"Aquí nadie ha estado detrás. Esto no es una conspiración, no es una persecución política como pretende presentarlo Ximena Rincón, sino más bien el ejercicio legítimo de una acción judicial para que el Tricel calificara la candidatura, y la candidatura de ella no califica. De manera tal que toda esta teoría conspiracional a mí me parece un buen guion de Netflix, pero una pésima performance política", manifestó Vodanovic.

"Yo no sé de dónde sacan (Chile Vamos) que Rincón es mi principal competencia (...). Aquí no se trata de cálculos electorales, se trata de hacer que imperen la Constitución y la ley (...). Y lo que no me parece es que la derecha defienda al Tricel en el caso de (Daniel) Jadue y condene al mismo tribunal en el caso de Rincón", agregó.

"Aquí hay una operación de parte de Demócratas de descalificaciones hacia mi persona (...). Políticamente, aquí lo que hay que asumir es una mala decisión de Rincón y de su partido de llevarla a postular a sabiendas de que ella no cumplía con los requisitos. Y no veo autocrítica", cerró la presidenta del PS.