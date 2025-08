Titelman: ¿Por qué una persona de derecha debería votar por Matthei y no por Kast?

Noam Titelman, consejero del centro de pensamiento frenteamplista Rumbo Colectivo, advirtió en El Primer Café que Chile Vamos se está quedando sin argumentos para convencer a su electorado respecto a la conveniencia de votar por Evelyn Matthei en lugar de José Antonio Kast, quien puntea con ventaja en las encuestas presidenciales dentro de su sector.

"Me parece que el problema que tiene la candidatura de Matthei no es tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, y es una pregunta que debería poder responderse de manera prístina, clara y evidente, pero creo que esa candidatura se ve cada vez más complicada para responder: ¿Por qué una persona de derecha, hoy día, debería votar por Evelyn Matthei y no por José Antonio Kast?", dijo Titelman en El Primer Café.

El exlíder estudiantil recordó que la centroderecha planteó, "en principio, un argumento (...) no demasiado fuerte, pero era básicamente que la candidatura de Matthei era más competitiva que la de José Antonio Kast, y que había más experiencia o equipos detrás de la candidatura de Matthei".

"La verdad es que hoy día, en las encuestas, Kast no aparece particularmente menos competitivo que Matthei, y lo del equipo... bueno, es muy fácil resolverlo. Ya hemos visto que hay algunas personas en Chile Vamos que no tendrían mayor problema en sumarse a un gobierno de José Antonio Kast", expuso.

"Así entiendo yo, también, el giro que da la candidatura de Matthei cuando empieza a decir: 'Esto no es solamente un tema de experiencia técnica y competitividad, aquí hay dos visiones del mundo distintas'... Y ocupa palabras muy fuertes contra José Antonio Kast: dice que esta campaña (sucia) que se estaba llevando a cabo (en redes sociales) era propia de regímenes autoritarios, se mete en otro tipo de discusiones, (pero) rápidamente tiene que echarse para atrás" debido a presiones dentro de su propia coalición.

En definitiva, "el problema es un problema de discurso, de relato: ¿Por qué una persona de derecha (debería votar por ella)? ¿Cómo defiende Chile Vamos la idea de que una persona de derecha hoy día debería votar por ellos y no por Republicanos? Yo creo que ese es el problema de fondo", señaló el expresidente de la FEUC.

De todos modos, "si bien, claramente, no fue un buen mes en las encuestas de Matthei, todavía está todo por decirse. Es una competencia que sigue abierta", apuntó el intelectual frenteamplista.