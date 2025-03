Tohá busca ir más allá del oficialismo y sumar apoyos de Amarillos y Demócratas

La candidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, aseguró este domingo que busca ir más allá del oficialismo con su campaña y sumar respaldos de sectores como Amarillos y Demócratas con el fin de construir una mayoría amplia.

A los pocos días de su salida del Ministerio del Interior, el 4 de marzo, la exlíder de cartera planteó ser la heredera "de este Gobierno, de Bachelet, de Lagos y de Allende", sin embargo, reparó en que "es importante pensar que un proyecto presidencial se hace mirando el presente y el futuro del país".

Tohá reafirmó esta postura en una entrevista reciente con El Mercurio donde aseguró que no se limitará a buscar el apoyo de la Democracia Cristiana, que este sábado proclamó a Alberto Undurraga como candidato, sino también con miras a Amarillos y Demócratas.

"Hay que reencantar a ese mundo que es de centroizquierda que no se ha sentido parte del actual oficialismo. Y es necesario también porque en una elección presidencial hay que construir una mayoría. No solo una primera mayoría relativa, sino que una mayoría absoluta. Yo, al menos, me propongo ir mucho más allá del oficialismo", planteó la exministra.

En ese sentido, sostuvo que el distanciamiento que hubo en su momento del Frente Amplio y el PC con la Concertación y Nueva Mayoría ya no es tal, y aseguró que "están en un pie muy diferente".

"Ese mundo que miró tan mal a la Concertación hoy día valora muchas cosas. Y el mundo de la exConcertación también aprendió a respetar cualidades y logros que ha tenido el mundo del FA gobernando y del PC, también, siendo parte de ese gobierno", aclaró.

Por ello, agregó que "esas distancias hoy no son las mismas. Pero hay que representar eso en un liderazgo y sintetizarlo".