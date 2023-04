"Tohá es una carta natural a la Presidencia de Chile", dice la jefa de senadores PPD

A falta de dos años y siete meses de la próxima elección presidencial, programada para el 23 de noviembre de 2025, la nueva jefa del comité de senadores del Partido por la Democracia (PPD), Loreto Carvajal, deslizó una eventual candidatura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, con quien comparte militancia.

"Creo que los tiempos en política son apremiantes siempre, aunque uno dijera (que) es muy anticipada una carrera presidencial, a mí me parece muy positivo que nuestra coalición tenga bastantes referentes y nombres aspectados como presidenciables. Sin duda, para nosotros, Carolina Tohá es una carta natural a la Presidencia de Chile, el rol que ha tenido en el Gobierno ha sido determinante", dijo la senadora por el Ñuble a El Mercurio.

A su juicio, Tohá "ha impulsado un relato efectivo, eficaz, con una gestión de alto nivel, y creo que eso la posiciona como una de las cartas que diría yo está muy presente en el ideario nacional como una candidata presidencial".

Sin perjuicio de lo anterior, Carvajal aseguró que "en el PPD podemos decir también, a mucha honra, que también concita mucho interés la figura de Ricardo Lagos Weber", también senador e hijo del expresidente Ricardo Lagos.

"Creo que (Tohá) tiene una distancia muy superior a cualquier otro nombre que hoy esté de cierta manera en la palestra presidencial o que esté siendo sondeado. Carolina Tohá está con un mayor posicionamiento, además, con un posicionamiento que es muy distintivo", agregó.

PPD DESESTIMA LA IDEA

"No es el minuto de andar buscando candidatos presidenciales, porque además la ministra Tohá está enfocada en cuerpo y alma a resolver el tema de seguridad. Adelantar discusiones presidenciales con los problemas acuciantes que tenemos en Chile me parece que no corresponde", respondió la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, al ser consultada por las palabras de la senadora, según consignó El Mercurio.

En la misma línea, el diputado de la colectividad y expresidente de la Cámara Baja Raúl Soto sostuvo que "adelantar la carrera presidencial y personificada en la ministra Tohá la puede exponer más a ser un objetivo político de la oposición. Hay que cuidar nuestros liderazgos".