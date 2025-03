Tohá presentó a su equipo de campaña: "No venimos a continuar ningún camino"

La candidata Carolina Tohá (PPD) presentó a integrantes de su equipo de campaña de cara a las elecciones presidenciales. Entre los nombres, destacan el alcalde de Renca Claudio Castro y el exministro de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, Álvaro García.

Otras personas que asistieron al encuentro fueron Oscar Santelices, ex director del Servivio Nacional de Turismo (Sernatur) y ex secretario general del PPD, quien en esta oportunidad se dempeñará como coordinador político, y Francisca Pérez, ex analista del Banco Central, quien está encargada de trazar las primeras líneas en ámbito programático.

Carolina Tohá, respecto a cómo se va a diferenciar de la actual administración del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde ella se desempeñó como ministra del Interior por más de dos años, señaló que "hay proyectos que le han hecho bien a Chile, pero no creemos que la reproducción de ninguno de esos sea lo que se necesite hacia adelante".

La candidata dijo que "hay muchos desafíos", por lo mismo, no sería "un buen mensaje si dijéramos vamos a hacer mera continuidad o vamos a repetir cosas que ya se hicieron".

"Somos firmes defensores de que uno en política se para con su trayectoria, y tiene que hacerse cargo de eso. Hay personas que se paran en política y parecen tener amnesia de dónde vienen, o en qué estuvieron, o qué apoyaron. Nosotros todo lo que hemos hecho lo ponemos aquí, frente a Chile, con la frente muy en alto", aseguró la candidata.

La exalcaldesa de Santiago concluyó que "no venimos a repetir ninguna receta, no venimos a continuar ningún camino, pero somos parte de una historia de la cual tenemos un gran orgullo y creemos que ha sido una historia buena para Chile".

Desacuerdos entre el PS y el Frente Amplio para apoyar a Tohá

Frente a las indefiniciones que mantienen otros partidos de la alianza, como el Partido Socialista o el Frente Amplio (ambos sin un nombre como candidato aún) anoche la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en el programa Tolerancia Cero de CNN, llamó a que tanto el PS como el Frente Amplio se pongan detrás de la candidatura de Carolina Tohá.

Ante sus declaraciones, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, le reafirmó la decisión de la presidenta del partido, Constanza Martínez, de presentar una candidatura a las primarias, rechazando las postura de Vodanovic.

"Aquí hay una sola voz oficial y es la de la presidenta de nuestro partido que da cuenta de la síntesis del Comité Central realizado en el fin de semana recién pasado, en donde se ha ratificado que presentaremos una candidatura a la primaria presidencial aportando con un liderazgo transversal", dijo el diputado.

Cruce entre Vodanivoc (PS) y la vocera Etcheverry

Otra polémica protagonizada por la senadora Paulina Vodanovic es una atención con la vocera de gobierno, esto porque la ministra Aisén Echeverry ayer desestimó la tesis de la timonel socialista sobre los comentarios de Carol Cariola e Irací Hassler que se filtraron, condecían con la opinión del Partido Comunista.

En el programa ya mencionado, Vodanovic invitó a que la vocera pelee con la derecha y no con el Partido Socialista. Además, reclamó la timonel socialista el hecho de que la vocera no la llamara para felicitarla por las elecciones internas.

Frente a estos dichos, la vocera Etcheverry le bajó el perfil a la disputa y mencionó que las diferencias de opinión son normales dentro de una coalición.

"Las diferencias de opinión son parte de la naturaleza de lo que somos como coalición, no es algo que temamos, ninguno de los que participamos de esta coalición, sino que al revés, algo que nos fortalece como coalición democrática", respondió la vocera.

Etcheverry añadió que "no hay ningún gesto de indiferencia, creo que no vale la pena polemizar sobre este punto y el debate, las diferencias de opinión es natural, ocurre siempre, es algo que nos fortalece y por supuesto algo que como gobierno, como coalición y que creo toda la política debiera promover".

Desde el Partido Comunista, Lautaro Carmona, su timonel, respondió a esta polémica con el Partido Socialista, lo hizo en el Primer Café de Cooperativa, donde afirmó que "la lealtad con el proyecto de gobierno no significa en absoluto obsecuencia".