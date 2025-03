UDI apela por primaria única: "En segunda vuelta los extremos nunca han ganado"

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, criticó la postura de la candidata presidencial y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, de descartar una primaria junto a republicanos y libertarios.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rincón afirmó esta mañana que "vamos a estar en aquel espacio donde se ponga al país al centro, donde no participen los extremos en ningún tipo de acuerdo ni alianza, porque creemos que le hacen mal al país. Tanto la rabia, el extremismo y populismo, son malos consejeros para solucionar los dramas que enfrenta nuestro país".

Ante estas palabras, la exdiputada dijo hoy en El Primer Café que en Chile Vamos ha prevalecido "avanzar hacia el sentido común y lograr tener una coalición lo más amplia posible que pueda también derrotar a un Gobierno que nos parece que no ha hecho las cosas bien".

"Todos hablamos de unidad y la verdad es que ha sido una palabra bastante manoseada porque uno puede hablar de unidad -todos reconocemos que es un valor importantísimo para derrotar al mal Gobierno hoy día del Frente Amplio-, pero la verdad es que nadie está dispuesto a hacer mucho sacrificio", enfatizó.

Hoffmann valoró que Demócratas, según dijo Rincón hoy, esté dispuesto a una primaria amplia con la centroderecha "porque efectivamente está parada en el centro político, (pero) nosotros no. Desde Chile Vamos no, desde la UDI tampoco, pero cuando hay dos actores, sobre todo uno que viene desplazando al otro -básicamente Kaiser a Kast- a no poder estar en una primaria común. Yo todavía de verdad apelo al sentido común".

La excandidata a gobernadora de Valparaíso aseguró también que si lograran una lista común en la derecha, "podemos tener una mayoría parlamentaria aplastante", algo que no han logrado los últimos gobiernos.

"En segunda vuelta los extremos nunca han ganado. O sea, yo me saqué la mugre por Kast en segunda vuelta y Boric fue una votación impactante. Entonces también tenemos que buscar candidatos que sean capaces de darle garantías también, no solamente a la derecha extrema", cerró.

Desde Renovación Nacional, su vicepresidente Pedro Pizarro sostuvo en El Primer Café que "esperamos de que prime aquí el sentido común y prime la preocupación por Chile más allá de gustitos menores, porque esto no es inocuo, o sea, si vamos a la última elección municipal, hay 19 comunas que podrían haber tenido un resultado distinto".

"El llamado a tener una primaria amplia está sobre la mesa; actuar con generosidad está sobre la mesa", planteó.