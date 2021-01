Undurraga y Rincón aguardan las primarias DC mirando de reojo a Paula Narváez

El ex ministro y otrora alcalde Alberto Undurraga y la senadora Ximena Rincón viven los últimos días de campaña para la primaria presidencial interna que realizará este domingo la Democracia Cristiana, en la que se definirá el abanderado de la Falange con miras a una eventual primaria de la Unidad Constituyente y, quizás, ampliada con el resto de las oposiciones.

Ad portas de la votación, la directiva DC alista el aumento de los locales de sufragio para facilitar la participación, en un proceso que hasta ahora ha contado con poca promoción por parte de las principales figuras públicas del partido.

El secretario general de la Falange, David Morales, atribuyó aquello "al intenso cronograma electoral que hemos tenido, (que) ha hecho que estemos saltando de una elección a otra, y que en definitiva la concentración del partido haya estado radicada en esas".

Pero "hoy, precisamente, ya se están involucrando mucho más, y de hecho hay parlamentarios que han manifestado sus opciones por Ximena o Alberto".

Los votaciones se extenderán el domingo desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, y se espera que el vencedor se conozca a las 19:00 horas. La DC espera la participación de alrededor de 20 mil personas.

MIRAN DE REOJO AL PS Y NARVÁEZ, A QUIEN DESTACAN

Mientras aguardan este proceso, Undurraga y Rincón miran de reojo lo que sucede en el Partido Socialista, donde sigue tomando fuerza la figura de Paula Narváez, quien fue propuesta por un grupo de militantes mujeres e incluso cuenta con el respaldo de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Además, la ex vocera de Gobierno, que ya manifestó que asumirá el desafío, fue apoyada esta semana por la bancada de diputados del PS, con unanimidad, y este miércoles fue proclamada por la Juventud Socialista.

En este marco, Undurraga destacó que "la irrupción de Paula Narváez es algo positivo, es un aporte a la política, a la Unidad Constituyente".

"Yo compartí con ella los cuatro años que fui ministro de Obras Públicas de la Presidenta Bachelet, y si ella finalmente es la candidata del PS, competiremos en las próximas primarias, porque yo espero ganar este domingo, para después competir con los representantes de cada uno de los otros partidos de la Unidad Cosntituyente", comentó.

Rincón, a su vez, vaticinó que "esta elección va a ser elección de mujeres, es tiempo de mujeres, le da fuerza, dinamismo".

En el PS aún no fijan fecha para sus primarias internas, mientras varios dirigentes creen que no habrá tras la irrupción de Narváez. No obstante, la ex vocera ha pedido primarias y la idea en la tienda es establecer un plazo para la inscripción de eventuales nuevos aspirantes. El Comité Central socialista se reunirá este jueves para definir el cronograma presidencial, luego de la bajada del senador José Miguel Insulza.

En el PPD, en tanto, tendrán su primaria el 31 de enero, en la cual competirán su timonel y ex canciller, Heraldo Muñoz, el también otrora vocero de Gobierno Francisco Vidal y el ex diputado Jorge Tarud.

En el Partido Radical, por su parte, proclamaron tempranamente a su presidente, Carlos Maldonado, como su abanderado.