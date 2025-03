Videos de Kast y Kaiser que promocionan uso de armas generan rechazo transversal

No hubo disidencia en este tema. Los cuatro panelistas de este viernes en El Primer Café en Cooperativa rechazaron severamente los videos emitidos por los candidatos de extrema derecha a la elección presidencial con los que promueven el uso de armas de fuego como una forma de defenderse de la delincuencia.

El primero de estos fue publicado por José Antonio Kast (Partido Republicano), quien dispara una pistola mientras expresa que "con los delincuentes no se dialoga, se actúa". Y una vez que vio esa pieza audiovisual en la campaña de su rival en el sector, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) difundió uno en el que él aparece disparando un rifle.

Mientras se debatía acerca de la posible restitución del debate acerca de la pena de muerte, propuesta por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el exsubsecretario General de la Presidencia Máximo Pavez (UDI), tras afirmar que ese es un debate que se debe tener, apuntó que "lo de los rifles es una muy mala señal. No se puede esparcir la idea de que lo único que se puede hacer frente a la delincuencia es aprender a disparar".

Una "pantomima"

También desde Chile Vamos, coincidió con él Cristián Monckeberg (RN), otro exfuncionario de Gobierno en las administraciones de Sebastián Piñera, quien expresó que "no estoy de acuerdo con los videos de Kast y Kaiser. Creo que hay que avanzar más que una pantomima sobre quién es más duro y más firme. A mí no me da confianza una persona que promociona su propuesta de seguridad ciudadana de esa manera. La tenencia de armas no me parece. Nuestra ciudadanía no tiene cultura de manejo de armas. Sí hay que armar al Estado".

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también manifestó que si bien "efectivamente hay un cuadro de complejidad" en cuanto a seguridad, "es peligroso empezar una campaña como en Estados Unidos porque armar a la gente no da resultados y eso se ve en ese país".

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) argumentó que "sobre el uso de las armas estoy en la misma posición del monopolio del uso de las fuerzas es del Estado. No podemos comenzar con una carrera armamentista privada porque eso nos lleva a algo inmanejable". Y atribuyó la aparición de estos videos a que "las campañas presidenciales en busca del voto obligado generan voladores de luces".