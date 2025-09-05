Voto obligatorio: Boric promete "honrar" acuerdo con oposición tras descuelgues

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes al debate sobre el voto obligatorio y la multa para quienes no sufraguen, y aseguró que el Ejecutivo "va a honrar" el acuerdo que había alcanzado la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, con la oposición para destrabar la reforma en la Cámara Baja.

El martes, la Sala rechazó -con votos del oficialismo- establecer multas a quienes no sufraguen, por lo que la obligatoriedad queda sólo en el papel, situación que ahora se espera corregir en el Senado.

Este traspié derivó en críticas al Gobierno por no ordenar a los parlamentarios de su sector durante la votación.

"Quiero decir de manera muy explícita que, como Gobierno, todos respaldamos el acuerdo al que llegó nuestra ministra Macarena Lobos, que hace un trabajo gigante en el Parlamento para llegar a acuerdo con diferentes voluntades, respecto al tema del voto y lo que conlleva también la multa", declaró Boric en el inicio del consejo de gabinete.

El Presidente señaló que "hay un debate que es totalmente legítimo y que es permanente en las diferentes sociedades, si es que el voto debe ser obligatorio, si es que debe ser voluntario, cuáles son los requisitos, pero el voto en Chile hoy día es obligatorio y nosotros, como Gobierno, tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar".

"Por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio, porque es lo que corresponde, y, como Gobierno, vamos a honrar este acuerdo al que ha llegado nuestra ministra", añadió.