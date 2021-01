Ximena Rincón: "De calle puedo hablar con más propiedad que Alberto, que recorrió su comuna"

La senadora Ximena Rincón, quien disputará el domingo la candidatura presidencial de la DC con Alberto Undurraga, descartó que el ex alcalde de Maipú tenga "más calle" que ella, como éste sostuvo ayer en Cooperativa.

"Alberto está obsesionado con levantar argumentos falaces, y la verdad es que me sorprende su actitud estos últimos días, no sé si está un poco nervioso o preocupado... Tengo tanta calle que me he recorrido el país, no una, sino que muchas veces en los distintos roles que he ejercido", aseguró en El Diario de Cooperativa.

La presidenciable insistió que "de calle puedo hablar creo que con más propiedad que él, que recorrió su comuna como alcalde".

Rincón también negó que la propuesta de Undurraga en materia de pensiones acabara con el sistema de AFP, como él manifestó en la última jornada: "No solo no termina con ellas, sino que las mantiene".

"Nuestra propuesta tiene dos ejes -contrastó- uno inmediato: subir las pensiones hoy día entre un 25% y un 80%, terminando con las tablas de mortalidad, que tanto daño han hecho, terminando con el factor de ajuste, y cambiando la forma de calcular la tasa de interés técnico de retiro programado".

El segundo, es que en paralelo se realice "una reforma estructural al sistema que permita, por ejemplo, que el sistema cooperativo entre a la administración de los fondos; crear un sistema mixto, tripartito, donde haya una pensión mínima garantizada, que debe acercarse al ingreso mínimo, y obviamente ir incrementándola con los aportes de los trabajadores".

Por lo demás, la senadora descartó de plano estar "complicada" por una eventual relación con la empresa Felices y Forrados, cuestionamiento que surgió cuando ella presentó una indicación -eventualmente rechazada- que favorecía a asesores previsionales.

"No la tengo, así que no me complica en nada. Esa indicación no era para ellos, era para los asesores previsionales. Tanto así que con los propios asesores con los que me junto, hemos trabajado en el perfeccionamiento del sistema para que quede claro la diferencia entre unos y otros", afirmó.

"EL APOYO DE BACHELET NO ES LO MÁS IMPORTANTE"

Por otro lado, sobre sus dichos ante La Segunda, donde apuntó que "el cariño hacia la Presidenta Bachelet se ha ido diluyendo" entre la población -algo que varios ven como indicio de una molestia por el respaldo que ella dio a la candidatura de Paula Narváez (PS)-, Rincón dijo haber sido sacada de contexto.

Quien fuera ministra en dos carteras en el segundo periodo de la ex Mandataria afirmó que en esa entrevista "señalé expresamente que me parecía muy lógico que la Presidenta Bachelet -a quien le tengo un gran cariño y tiene todo mi respeto- la apoye; son ambas del Partido Socialista y sería muy extraño que no fuese así".

Por lo demás, habría replicado de esa forma cuando le preguntaron "si sería muy complicado para nosotros o para mí que la Presidenta hubiese apoyado a Paula (...) y dije que no veía eso como un tema en la calle, donde no era eso el punto más importante, sino que cómo dábamos respuesta a la ciudadanía, pero no dije que no se quisiera a la Presidenta".