Yasna Provoste: "Sichel representa a empresarios que no quieren que nada cambie"

La candidata presidencial de la Unidad Constituyente, Yasna Provoste (DC), aseguró que el ex militante de su partido y hoy abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, "es la continuidad de este Gobierno" que termina, con Sebastián Piñera a la cabeza, "y de algunos empresarios que lo acompañan".

Según planteó la presidenta del Senado en El Diario de Cooperativa, dichos empresarios "lo que buscan es que nada cambie: hacer como que las cosas cambian para que nada cambie", por lo que asegura que la diferencia de su programa con el del independiente "está allí".

"Vamos a hacer un gran esfuerzo para focalizarnos donde tenemos que hacerlo, que es en una campaña muy, muy ciudadana; un proyecto que tiene un respeto con aquellos que han estado excluidos por mucho tiempo; un Estado plurinacional que asuma lo que Chile es, que deje de administrar conflictos y avance en las soluciones", propuso.

En ese sentido, insistió que "de Sichel lo que el país puede esperar es nada distinto a lo que hoy le ofrece el Gobierno de Sebastián Piñera, son lo mismo: con las mismas ideas, redactadas de otra forma tal vez, y hasta con el mismo nombre".

EXCLUSIÓN DEL PRO DE LA LISTA PARLAMENTARIA DE CENTROIZQUIERDA

Respecto a la cuarta candidatura presidencial del fundador del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, al margen del pacto de Unidad Constituyente que su colectividad integra, Provoste reiteró lo manifestado en la víspera: "El camino propio sólo subsidia a la derecha y beneficia a que las cosas en nada cambien".

De hecho, anticipó que con esto, los progresistas quedan fuera de la lista parlamentaria de la centroizquierda, que debería inscribirse durante este lunes: "Lo lamento, porque a lo largo del país había muchos candidatos y candidatas del PRO, que no me cabe ninguna duda que harían un gran aporte desde el Parlamento, y si aquí se toma una decisión de camino propio, es camino propio".

"NO TENGO DUDAS" DEL APOYO DE NARVÁEZ Y MALDONADO

Por otro lado, sobre el respaldo de los presidenciables que derrotó en la consulta ciudadana del sábado, Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), la senadora señaló que se evalúa una actividad simbólica de los tres, que hasta ahora no ha sido posible porque ella llegó a Santiago desde Vallenar ayer en la tarde, "y además la negociación de las listas aún no ha concluido".

"Me imagino que sí nos vamos a reunir, no tengo ninguna duda de eso", y aunque la falangista no prevé una postal tradicional de los ex ministros flanqueándola, "no tengo dudas de la unidad y del apoyo de las fuerzas políticas que ellos representan".