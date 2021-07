Yasna Provoste tras agresión a Boric: "Chile tiene que pasar a un camino distinto"

La presidenta del Senado y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, hizo un llamado al "respeto", luego de que Gabriel Boric, postulante a La Moneda por el pacto Apruebo Dignidad, fuera agredido durante una visita que realizó a los presos del estallido social en Santiago 1.

"Nos parece que es muy importante que durante estas tres semanas que quedan podamos hacer un esfuerzo de estar en la calle de poder escuchar, de poder acojer. Nosotros no tenemos miedo a confrontar nuestras ideas. Pero también creemos en que Chile tiene que pasar a un camino distinto", planteó la senadora.

"Independientemente de si podemos tener diferencias, podamos plantearlas con respeto. Nosotros hemos solidarizado con lo que le ha pasado a Gabriel", cerró Provoste.

MALDONADO: "SI LAS PERSONAS NO QUERÍAN RECIBIRLO, GENDARMERÍA DEBIÓ RESPETAR ESO"

El precandidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, señaló que quizás hubo un error de Gendarmería en la gestión de la visita de Boric, pues la autoridad penitenciaria no puede obligar a los internos a recibir a alguien que no quieren.

"Fui ministro de Justicia, conozco como funciona el sistema de prisiones. Las personas privadas de libertad están solo privadas de libertad, no de sus demás derechos. Tienen los mismos derechos y misma dignidad que toda persona", indicó Maldonado.

"Si una persona está privada de libertad y no quiere recibir una visita, Gendarmería no debe obligarla", apuntó el precandidato. Y añadió que "a lo mejor hubo un error de Gendarmería en esta situación, en términos de imponer a un grupo determinado de personas recibir una visita que ellos no tenían interes en recibir".

"Yo valoro la intención de Gabriel, pero si las personas no querían recibirlo, Gendarmería debió respetar eso y no haberlos obligado", cerró.