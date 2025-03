Reforma al sistema político: PS apoya umbral de 5%, pero que no rija de inmediato

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se declaró en Cooperativa a favor del umbral de 5 por ciento de votación para la sobrevivencia de los partidos -que se discute como parte de la reforma al sistema político-, pero opinó que esto debe ir de la mano de ciertas condiciones.

En El Primer Café, la senadora dijo que no se ha avanzado en la iniciativa porque "no había una aceptación o una cantidad de votos para eso".

Versiones de prensa indican que el Ejecutivo decidió desistir debido a la reticencia del Frente Amplio y del Partido Comunista.

"Yo estoy de acuerdo con el umbral, creo que se pueden buscar fórmulas para que siga y busquemos los votos para eso, porque, evidentemente, ningún partido quiere ponerse la soga al cuello a meses de una elección", señaló Vodanovic.

"Estoy de acuerdo que votemos, que repongamos el umbral con un periodo de vacancia: que no empiece a regir de inmediato, sino que con un cierto periodo, que podría ser el próximo proceso, pero también tenemos urgencia de arreglar ciertos temas en lo inmediato, y me parece que las demás indicaciones que presenta el Ejecutivo son importantes, (como) el tema de la disciplina partidaria", pues "si sigue el desorden, aunque sean pocos partidos, tampoco se puede avanzar en reformas", argumentó la timonel.

Eyzaguirre: El consenso es urgente

"Yo prefiero, por lejos, la eliminación de los pactos, que, además, tiene tradición en Chile... Me parece una forma más limpia de evitar la proliferación de distintas tendencias políticas", replicó, también en El Primer Café, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD).

De todos modos, "el 5 por ciento sería perfectamente aceptable si es que se llegara a ese consenso, que es urgente", porque "sea quien sea que gane (las próximas elecciones), no va a poder gobernar si no reformamos" el funcionamiento de la institucionalidad política, afirmó el economista.

Por su parte, el exministro José Antonio Gómez (exmilitante y expresidente del Partido Radical) criticó que "todos estos temas los discutimos al borde de las elecciones y al borde de caerles encima a (los partidos con) un porcentaje que los va a sacar del ámbito público a algunos, entonces esto hay que hacerlo con mucho más tiempo y no resolverlo a través de las elecciones parlamentarias".

"Estas cosas debieran definirse en las elecciones municipales; ahí se da la fuerza política desde la perspectiva de la posibilidad de existencia de partidos, pero no creo que esto sea bueno de la manera en que está siendo hoy día", puntualizó Gómez, actual aspirante a La Moneda.

Pavez "estupefacto y enojado con el Gobierno"

Máximo Pavez, exsubsecretario Segpres y actual miembro de la comisión política de la UDI, criticó más frontalmente al Gobierno: "Me sorprende y me da un poquito de estupefacción que (se deseche) esto, que estaba ultra acordado, (...) había acuerdos transversales y sustantivos en todas las fuerzas políticas de que el umbral del 5 por ciento era una cosa razonable de implementar".

"Veo que la izquierda y el Gobierno, cuando sacan la calculadora, dicen: 'En esta pasada no nos conviene', entonces el umbral se baja (...) Esto es porque el Frente Amplio no quiere, porque está complicado, no tienen candidato presidencial, no tienen fuerza electoral, entonces les puede ir mal, y eso me parece que es mezquino con algo que técnicamente concitaba un apoyo transversal. Me declaro estupefacto y un poco enojado por la actitud del Gobierno", señaló el gremialista.