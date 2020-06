Allamand hace mea culpa por insulto a Eguiguren y pide "no desviar la atención"

El senador Andrés Allamand (RN) admitió su "error" por el exabrupto cometido este martes contra el diputado de su partido Francisco Eguiguren en pleno debate de la comisión mixta por la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia.

En medio la sesión telemática, cuando su correligionario exponía en la instancia y criticaba la falta de apoyo del Gobierno a la iniciativa, Allamand, sin saber que su micrófono de la plataforma telemática de la sesión estaba abierto, comentó al teléfono que "estoy escuchando a Eguiguren, que está hablando puras huevadas", lo que generó indignación en el resto de los parlamentarios.

Mediante una declaración pública de 13 segundos de duración, Allamand reconoció que "utilicé una expresión equivocada, propia del ámbito privado, y admito mi error", pero pidió dar vuelta la página.

"Jamás he querido ofender a Francisco Eguiguren, que es mi amigo (...) Ahora lo importante es que esto no desvíe la atención y nos vayamos al tema de fondo", aseguró el ex candidato presidencial.

La declaración de Allamand no dejó conforme a otros parlamentarios, como es el caso de la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini.

"De verdad espero que el senador no solamente pida disculpas públicas al diputado Eguiguren, sino que a todos y todas que pensamos como él y que queremos proteger a las familias en esta pandemia. Eso es lo que ocurre cuando ya no hay más argumentos y defienden lo que es indefendible: se recurre a los insultos, al menosprecio", fustigó la legisladora frenteamplista.

Cabe consignar que finalmente la Comisión Mixta declaró como admisible el proyecto de postnatal de emergencia con siete votos a favor y tres en contra y el texto ahora deberá ser discutido en ambas cámaras.