Amarillos responde a RN por dichos sobre Pinochet: "Los gobiernos autoritarios son dictaduras"

El diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile, rechazó los dichos de su par Frank Sauerbaum, jefe de bancada de (Renovación Nacional), quien calificó el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) como un "Gobierno autoritario", evitando utilizar el término "dictadura".

En conversación con Radio ADN, Sauerbaum expresó: "Yo creo que el gobierno de Pinochet fue un gobierno autoritario. Por descripción las dictaduras no terminan pacíficamente y, en ese sentido, comparto con lo que dice Juan Sutil".

Las declaraciones del parlamentario se suman a comentarios realizados por el encargado estratégico de la campaña de Evelyn Matthei (Chile Vamos), Juan Sutil, quien afirmó que la época posterior al golpe de 1973, gobernada de facto por la Junta Militar, "no es una dictadura".

En ese sentido, el diputado Andrés Jouannet manifestó tener "una diferencia de fondo con el diputado Sauerbaum desde el punto de vista de la historia, pero también desde el punto de vista teórico".

"Pinochet es considerado en todas partes del mundo como una dictadura. ¿Cómo definiría el diputado Sauerbaum 'autoritario'? Los gobiernos autoritarios son gobiernos dictatoriales, no son democracia. Los gobiernos autoritarios son dictaduras", aseveró el timonel de Amarilos.

Jouannet recalcó que "el Gobierno de Pinochet fue una dictadura y enredarse en eufemismos de que fue un gobierno dictatorial, eso significa que fue una dictadura. Cuando alguien dice que fue un gobierno autoritario, eso es una dictadura".