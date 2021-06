Aún sin resultados oficiales, Chahuán se autoproclamó ganador de la elección interna de RN

Aún a falta de los resultados oficiales, el senador Francisco Chahuán se autoproclamó ganador de la elección interna por la testera de Renovación Nacional, contienda que lo enfrentó al ex timonel, ex diputado y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, actual abanderado presidencial por esa tienda oficialista y apoyado por el PRI.

Según los conteos de su propio comando, la lista A, encabezada por Chahuán, habría obtenido el 53% de las preferencias, traducida en una ventaja cercana a los 1.000 votos, versus el 47% de la lista B, liderada por Desbordes, quien presidió RN desde 2018 hasta julio del año pasado, cuando dejó el cargo para asumir como ministro de Defensa -luego salió del Gobierno para iniciar la aventura con miras a La Moneda-.

Cerca de la medianoche, el Tribunal Supremo de la tienda derechista emitió el primer boletín de resultados: con 113 mesas escrutadas, de las 146 habilitadas, la lista de Chahuán obtiene el 52,5% de los votos, versus el 47,5% de la lista de Desbordes.

Participaron cerca de 12 mil militantes, y los sufragios ya escrutados corresponden a 10.311 válidamente emitidos.

Más temprano esta jornada, Desbordes afirmó que "al último minuto di el paso adelante" para competir por la testera de su partido, porque "en la otra lista -donde hay gente muy buena- algunos de ellos están en contra mía en la presidencial y yo no podía permitir que ganara una lista que me quiere bloquear la primaria".

Posteriormente, Chahuán, cuando salió a declararse como el vencedor -antes del primer boletín del Tribunal Supremo-, descartó que con su eventual directiva la candidatura de Desbordes esté en peligro.

Comando de Francisco Chahuán celebra victoria en las elecciones internas de RN. Con 99% de mesas ingresadas:

Lista A (Francisco Chahuán): 53%

Lista B (Mario Desbordes): 47%@Cooperativa pic.twitter.com/y7iLcznQkB — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) June 20, 2021

"Nunca ha sido una propuesta revanchista o en contra de alguien o de un proyecto distinto al del propio RN. Aspiramos a unir en las ideas, la diversidad, y por lo mismo, el candidato que ha sido resuelto por consejo general del partido es el candidato de RN", garantizó el senador.

"Nunca pusimos en duda la candidatura de Mario Desbordes como la candidatura del partido. Esta lista no va a revisar ningún acuerdo del consejo general, esta es una lista institucional", remarcó.

En ese sentido, y entre aplausos de su comando, llamó a su contendor en la interna "a construir juntos el partido que queremos para el futuro: RN es un partido de la unidad en la diversidad, pero tenemos que rescatar el liderazgo en las ideas, tenemos que ser capaces de defender los principios permanentes de nuestro sector y ser capaces de entender que Chile necesita al esperanza que le ha dado siempre RN, como un partido bisagra para generar acuerdos y construir un mejor país".

La militancia de RN ha hablado. Agradezco con humildad el mandato de mi partido a presidir un proyecto convocante, que mire al futuro y vuelva a sintonizar con los chilenos. Los desafíos venideros requieren unidad, por la que trabajaremos con todos, todos los días. pic.twitter.com/ZOqxlPkd6q — Francisco Chahuán (@chahuan) June 20, 2021

Asimismo, el diputado Diego Schalper, del sector que apoya a Chahuán, se manifestó "seguro de que vamos a tener un trabajo como directiva entrante para poder potenciar mucho la candidatura presidencial del partido, y los desafíos que vienen: el fin del Gobierno, rearticular a nuestro sector y a la coalición".

Con todo, se confirmó que este domingo a las 11:00 horas Chahuán y Desbordes se reunirán en la sede nacional de RN.