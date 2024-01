Concejal Ossandón dice que su tío es "el mejor alcalde de la historia" y lo de Codina es "asistencialismo"

Felipe Ossandón, concejal de Puente Alto y sobrino del senador Manuel José Ossandón, arremetió contra el alcalde de esa comuna, Germán Codina (todos de RN), después de que éste acusara que el parlamentario busca "imponer" la candidatura de su familiar para sucederlo en el sillón alcaldicio.

El legislador ha cuestionado que la propuesta de Codina sea Karla Rubilar, actual coordinadora de su gabinete social, e incluso denunció que funcionarios municipales trabajan en su campaña. Mientras que el jefe comunal dice que la insistencia de impulsar a su sobrino es muestra del "nepotismo" de Ossandón.

El concejal respondió a los dichos de Codina en una entrevista con La Segunda, sosteniendo que su interés en el cargo se debe a que "por familia tengo vocación de servicio público. Siempre quise continuar la obra que hizo el senador Ossandón, una verdadera transformación de la comuna. Por eso empecé de concejal".

Aseguró que hoy "no existe inversión privada" en Puente Alto, ya que "el ítem que vimos en el presupuesto es cercano a cero este año", aunque "hay que dar condiciones para que inviertan las empresas, variable que destaco de la gestión del entonces alcalde Ossandón".

"Hoy día no veo en Puente Alto que exista esa preocupación. La impronta hacedora de Ossandón la echamos de menos, porque Germán Codina ha tenido un estilo mucho más de asistencialismo, que no es la solución para sacar a la gente adelante", advirtió.

Para el concejal, "la vara quedó muy alta después de la gestión del alcalde Ossandón", quien tuvo tres periodos consecutivos en la comuna entre 2000 y 2012, y si bien todos involucrados pertenecen al mismo sector, acotó que "no solamente por ser de derecha las cosas se hacen bien".

"SI FUERA NEPOTISMO, HUBIESEN IMPUESTO MI NOMBRE"

Ossandón menciona entonces la carta criticándolo a él y a su tío firmada por cercanos a Codina -la mayoría funcionarios municipales, según indicó el senador en Cooperativa-, lamentando que "se basa en la denigración y en ataques personales, no en críticas políticas", ya que "como concejal he sido impecable, y han quedado en evidencia el nivel de fiscalización, análisis numérico y capacidades técnicas en las materias que he fiscalizado porque no me han parecido correctas".

En esa línea, niega el "nepotismo" alertado por Codina, argumentando que "si fuera nepotismo, hubiesen impuesto mi nombre. Se les olvida que hice una campaña y soy el concejal de derecha con más votos en Chile en un momento complicado para el sector. Codina debería saber que el desprestigio de la política, el por qué no se les cree a los políticos es por los ataques personales que se hacen. Eso es una práctica de la vieja política".

Asimismo, descarta que por tener domicilio en Vitacura -como hizo ver el actual jefe comunal- no pueda hacer un buen trabajo en Puente Alto: "El mejor alcalde de la historia es Manuel José Ossandón y nunca vivió aquí, Germán Codina tampoco. Pero eso no es lo relevante. Los políticos siempre piensan en sus egos personales, eso afecta a la gestión".

PERMANENCIA DE RUBILAR IMPLICABA "IRREGULARIDAD"

Por otro lado, consultado por la renuncia al gabinete municipal que Rubilar anunció en la víspera, con el fin de despejar los cuestionamientos de los Ossandón, el concejal estima que "ella tomó una decisión racional y esto nos da la razón a todo lo que hemos dicho y exigido, de que se cuiden los recursos de los puentealtinos".

"Un funcionario en ejercicio no puede nunca hacer campaña política, porque eso destruye la institución. Un funcionario que trabaja y recibe mi sueldo, pagado por todos los vecinos y vecinas de Puente Alto, y a la vez es candidata, desde mi punto de vista hay una irregularidad. Estoy contento de que ella haya podido entender que era un error", planteó.

A la vez, desmintió a Codina respecto de que funcionarias del Senado dependientes de su tío han hecho campaña en su nombre dentro del municipio: "Naturalmente el senador tiene mucha actividad aquí. De las comunas que representa, Puente Alto es la que le genera más requerimiento de los vecinos. Como concejal sin duda que he participado de eso. Que diga que ellas trabajen para mí me parece absurdo. Eso es nada más que la teoría del empate que el alcalde está tratando de imponer. Con eso ha dado un triste espectáculo", remató Ossandón.