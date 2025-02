Denunciante de diputado Durán: No hablé antes "porque tenía miedo, me tenía amenazada"

Este martes, diputado Jorge Durán (RN) fue denunciado por su expareja por los delitos de maltrato, abuso sexual y violación, hechos que según la acusación ocurrieron el sábado pasado en la comuna de Colina.

La denunciante, a modo de respuesta a la declaración pública hecha por el diputado, quien negó los hechos, expuso su versión de los hechos.

"Él solía tener reacciones un poco alteradas. Yo le mencioné que si no se comprometía a no volver a ir a agredirme a la cabaña en la que me estaba quedando, iba a llamar a Carabineros y él se adelantó y los llamó primero", detalló la expareja de Durán.

Además, la denunciante expuso que "me da lata que esté inventando cosas, mintiendo, porque en realidad al final la verdad va a salir a la luz".

"No es la primera vez que él incurre en abuso. Si bien creo que salió absuelto del caso anterior, todos sabemos lo que pasa en la política y en la justicia", agregó la mujer.