Desbordes: "Está abierta la posibilidad de que la centroderecha no pase a segunda vuelta"

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo que está "abierta" la posibilidad de que el candidato de la centro derecha, Sebastián Sichel, no pase a primera vuelta en las elecciones de noviembre próximo.

En conversación con Tolerancia Cero, el ex ministro indicó que "la centroderecha o mira por qué estamos desarraigados del pueblo en y con el territorio y buscamos una solución para eso o no vamos a ser gobierno nunca más y vamos a ser oposición felices de la vida con hartos diputados en el distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén). No sólo se puede, es indispensable. Si no lo hacemos, es suicida".

Según consignó La Tercera, Desbordes apunta a crear "una centro derecha moderna, socialcristiana, solidaria, republicana y popular".

"Siempre está abierta la posibilidad de que la centroderecha no pase a segunda vuelta y por eso tenemos que trabajar junto a Sebastián Sichel, apoyándolo para que logremos encantar a nuestro electorado para que tengamos al menos el electorado de 2017", manifestó.