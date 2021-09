Desbordes pedirá que el Servel sancione a Chahuán, el timonel RN: "Su prepotencia llega a ser matonesca"

El ex abanderado presidencial y otrora timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, advirtió que pedirá al Servicio Electoral que sancione, incluso con la inhabilidad, a la actual mesa directiva liderada por el senador Francisco Chahuán, quien lo derrotó en la elección interna del partido en junio y cuyos "bandos" arrastran una disputa desde hace meses.

La última arremetida de Desbordes ocurrió el viernes, mediante un mensaje que envió a un grupo de WhatsApp de la tienda denominado "Derecha Social", y el cual parte así: "Estimados consejeros, lamento informarles que la directiva nacional está intentando vulnerar, una vez más, la voluntad del consejo regional y la del consejo general".

Según La Tercera, acusó que la mesa encabezada por Chahuán está "haciendo gestiones" para bajar la candidatura a la reelección del diputado Jorge Durán, uno de los parlamentarios que han adelantado su apoyo al cuarto retiro de ahorros previsionales y quien ha tenido roces con su par Diego Schalper, secretario general de la colectividad.

"No conformes con inscribir varios candidatos que no habían sido aprobados en los distritos, en las regiones y ni siquiera en el consejo general, vulnerando así abiertamente la ley de partidos políticos, esta vez se busca bajar un candidato aprobado en sus distritos, en el consejo regional y en el general. ¿Por qué Durán y no otro? ¿Es el único que apoya el 10%? ¿Es el único que ha tenido conflictos con la actual mesa? A ambas cosas, la respuesta es no", apuntó Desbordes.

En ese sentido, planteó: "¿Durán ha votado con la izquierda? Mayoritariamente ha votado siempre con la coalición, alineado con el gobierno, salvo contadas excepciones, donde él ha estimado, en conciencia, que debe votar de otra manera. ¿Jorge apoya a otro candidato presidencial? No, ha señalado públicamente que apoya a Sebastián Sichel. La única diferencia son las disputas personales que Jorge tuvo con (Diego) Schalper".

Acto seguido, se preguntó por la razón de la supuesta ofensiva de la directiva contra Durán, pero "no lo sabemos, pues pese a las reiteradas consultas en el chat de la comisión política, simplemente optaron por esconderse e ignorar a los comisionados", por lo cual concluyó: "No se puede seguir impasible ante los reiterados atropellos a la voluntad de los consejos, y ante la actitud de simplemente ignorar a la comisión política. La mesa nacional está causando un gran daño a la candidatura presidencial al estar generando polémicas públicas de manera constante y en plena campaña".

"PROTENCIA MATONESCA NUNCA VISTA" Y ACTUACIÓN "MUY SECTARIA"

En este marco, el sector "desbordista" evalúa recurrir al Servicio Electoral para pedir sanciones contra la actual mesa nacional de RN.

El propio diputado Durán, quien es cercano a Desbordes, consultado por La Tercera, confirmó que están "viendo todas las opciones legales y cómo llegar hasta las últimas consecuencias, entre ellas, inhabilitarlos ante el Servel".

Desbordes, a su vez, fustigó que "esta directiva, que ganó con un margen muy estrecho, ha actuado con una prepotencia nunca vista" y "de manera muy sectaria, se han dedicado a instalar a los suyos, a castigar a todo quien no les haya apoyado, intentando e incluso logrando sacar funcionarios públicos, bajando candidatos, ignorando a la comisión política, y lo que es peor, transgrediendo abiertamente la ley de partidos políticos".

Por ello buscará "que se sancione al presidente y al secretario general, con alguna de las sanciones que contempla la ley de partidos políticos, que llegan hasta la inhabilidad". Había ofrecido "apoyo varias veces a la mesa, pero ya me convencí que no hay otro camino que pedir que se les sancione. No entienden razones y de verdad su prepotencia llega a ser matonesca", reprochó duramente.

Desde la directiva nacional no respondieron al matutino sobre si efectivamente están impulsando acciones para bajar la candidatura de Durán, pero las mismas fuentes se limitaron a decir que consideran llegar al Tribunal Supremo del partido en contra del diputado por razones que no responden sólo al apoyo de éste al cuarto retiro.

De todas formas, según el rotativo, los otros partidos de Chile Vamos confirmaron en privado que la directiva de Chahuán pidió sus firmas para bajar la postulación de Durán, en tanto que en RN dijeron que esperan zanjar el tema en la reunión tradicional de directiva de este lunes.

"La comisión política tuvo información de que la mesa directiva estaba solicitando firmas a los partidos, presidentes y secretarios generales del pacto para poder bajar mi candidatura. Se le ha preguntado a la directiva para que lo desmienta o confirme y no hemos tenido respuesta. No entendemos cuál es la justificación. Esto sería algo ilegal y vamos a ingresar mañana un recurso de protección y a tomar distintas acciones ante el Servel para que esto no sea posible", opinó Durán, quien cree que todo responde a su postura a favor del nuevo giro previsional y a una "vendetta personal" de Schalper.

Schalper, por su parte, criticó la actuación de Desbordes tras dejar la testera del partido. "La tónica de los ex presidentes de RN era contribuir al funcionamiento del partido, a la diversidad en la unidad, no a la diversidad en la división. Menos cuando se viene de un descalabro electoral, y cuando sabe que el canal para transmitir informaciones es la sesión de la comisión política, a las cuales él no ha asistido. Ojalá lo haga el martes y ahí se podrá hacer de la información, sin privilegios respecto de los demás comisionados", sostuvo en La Tercera.