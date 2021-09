Diputado Romero se manifestó "tranquilo" ante inminente decisión del Tribunal Supremo de RN

El diputado Leonidas Romero (RN) aseguró que se encuentra tranquilo, en la misma jornada en que el Tribunal Supremo de su partido definirá una posible sanción por entregarle su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y no al abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

Ante una posible expulsión del partido, el parlamentario aseguró que "lo tomo con tranquilidad, porque yo lo avisé antes de que me inscribieran y ellos sabían que yo estaba apoyando a José Antonio Kast, así que ellos tomen la decisión que corresponda".

"Me habría gustado que tomaran la misma decisión cuando dejaron en libertad en las primarias, ninguno apoyó al que fue nuestro presidente, nuestro diputado, nuestro ministro, que es Mario Desbordes y hoy día están razgando vestiduras, pero si a ellos los deja tranquilos, conformes, que lo hagan, yo no tengo ningún problema", recalcó.

"Apoyaron a Sichel o a Lavín y dejaron botado al que fue nuestro presidente, entonces hoy día están actuando en forma distinta, pero yo estoy tranquilo, si ellos me quieren sancionar, me quieren bajar, que hagan lo que estimen conveniente, yo no tengo ningún problema con eso", recordó Romero.

El parlamentario aseguró que tiene desencuentro en el tema valórico con Sebastián Sichel, por ejemplo en el apoyo que entrega el abanderado al matrimonio igualitario.

Kast llamó a "respetar el planteamiento" de todos

Ante esto, José Antonio Kast solicitó a Renovación Nacional respetar la decisión del diputado y aseguró que en una eventual segunda vuelta se van a requerir todos los apoyos de la derecha.

"Espero que todos entendamos que tenemos libertad de opinión, yo espero, así como Renovación Nacional lo inscribió como candidato a diputado, que respete su planteamiento. Todos nos vamos a necesitar, pero claramente nuestros adversarios están al frente en la izquierda radical, Boric y Provoste", afirmó el abanderado republicano.

En esta línea, señaló que "si yo paso a segunda vuelta voy a necesitar a las personas que votaron por Sebastián Sichel, y si él pasa a la segunda vuelta va a necesitar a las personas que votaron por mí".

Por su parte, Sichel no quiso opinar respecto a esta polémica y aseguró que "seguir hablando de las farándula de los partidos me importa bien poco, lo digo de forma sincera: es problema de los partidos y lo deben solucionarlo ellos".