Exdiputado Camilo Morán fue formalizado por falso aviso de bomba en cierre de campaña de Galilea

El Juzgado de Garantía de Linares dejó con firma mensual y arraigo nacional al exdiputado de Renovación Nacional (RN) Camilo Morán por dar un falso aviso de bomba en el Club de La Unión de la misma comuna, en agosto del 2023, en el contexto de un acto de cierre de campaña del entonces candidato a presidente de RN Rodrigo Galilea.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2023, cuando el senador Galilea, actual presidente del partido, tenía programado un acto de cierre de campaña en su candidatura para liderar Renovación Nacional. Sin embargo, un aviso de bomba obligó a evacuar el lugar.

El falso aviso de bomba fue realizado por un desconocido que se identificó como Antonio Quiroz, aunque según la investigación judicial pertenecería a otra persona.

El entonces presidente de RN, Francisco Chahuán presentó una querella para investigar el caso que quedó a cargo de la fiscal jefa de Linares, Carola D'Agostini.

La persona que realizó el llamado, manteniéndose en el anonimato, afirmó haber recibido la alerta desde otro número de teléfono que lo habría contactado previamente. La investigación de la PDI reveló que el propietario del supuesto teléfono de Quiroz era alguien con los apellidos Esparza Esparza, mientras que el segundo número rastreado estaba asignado a Pakistán.

La fiscal D'Agostini ofició a la compañía WOM y revisó los números IMEI asociados a cada celular, con lo que obtuvo el historial de llamados y mensajes de ambos números desde enero del 2023 hasta la fecha en que se solicitó la información.

Así se detectaron tres números telefónicos que estarían asociados a ambos teléfonos.

"Se estableció la pertenencia de estos teléfonos a una persona determinada, identificando que corresponde a Camilo Morán, chileno, 33 años, casado, administrador público", dice la exposición de la fiscal en la audiencia.

"Me quieren sacar del camino, no lo lograrán..."

Camilo Morán rechazó cualquier relación con el falso aviso de bomba. Su abogado también negó las acusaciones durante la audiencia de formalización y afirmó que están preparados para enfrentar un juicio oral.

"Aunque es naturalmente doloroso e injusto verme sometido a esta acusación sin sustento, tomaré con total seriedad y disposición, esta instancia de formalización para desacreditar la acusación", señaló Morán.

Además, el exdiputado agregó que es "absolutamente inocente de los cargos e imputaciones hechas por el Ministerio Público. Tal y como lo he señalado, tengo una trayectoria pública intachable y de servicio público, como concejal, diputado y funcionario público. No me cabe duda que hay gente tratando de sacarme del camino, pero con una imputación tan ridícula no lo van a lograr".