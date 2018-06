Francisco Chahuán evalúa acciones legales por filtración de críticas a Piñera y ministra

El senador Francisco Chahuán (RN) anunció en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que evalúa iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de la filtración de sus polémicas declaraciones en una reunión del Consejo de su partido en la Región de Valparaíso, donde pidió sacar "a patadas" ministra de Cultura, Alejandra Pérez y criticó al Presidente Sebastián Piñera.

"Estoy evaluando iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de esa filtración, más allá de todo lo que he solicitado y las disculpas públicas", afirmó.

Chahuán reiteró sus disculpas a la ministra Pérez, agradeciendo que ella "haya acogido las disculpas, a pesar de que son frases completamente descontextualizadas. Igual le he pedido las disculpas públicas y también las privadas. Me he comunicado con ella vía WhatsApp, le he pedido que me pudiera recibir y ella también me ha señalado que está con plena disposición de poder recibirme".

Consultado sobre si pidió sacar "a patadas" a la titular de Cultura, reconoció que "lo dije en un contexto completamente distinto, en una reunión privada y en un lenguaje coloquial que está completamente fuera de lugar y ya le he pedido las disculpas públicas".

"Las críticas se debían a una situación muy puntual y dice relación con una situación que está afectando a los trabajadores del Centro Cultural ex Cárcel de Valparaíso, que llevan dos meses sin salarios, con el centro cultural tomado y si bien se debe a razones que se arrastran de la administración anterior, tener a los funcionarios dos meses sin salario es un tema complejo. Me reuniré con ella para poder plantearle el tema en forma directa y agradezco a la ministra haber aceptado las disculpas", aseguró.

"Si no se puede hacer crítica, tenemos un problema"

Sobre sus cuestionamientos contra el Mandatario, sosteniendo que "tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema", Chahuán explicó que "lo que yo señalé es una cosa distinta" y dijo que se contactará con el Jefe de Estado para explicar sus palabras.

"Lo que señalé es que tenemos un problema, y ese problema dice relación con que la percepción es que el Gobierno no está instalado en las regiones ni en las provincias, no se han nombrado a los directores regionales de servicio", indicó.

El parlamentario de RN aseveró que "los seremis están solos, no tienen equipo y eso se debe, por una parte, al Gobierno anterior que dejó amarrado los cargos y, por tanto, no hay posibilidad de nombrar equipos y, por otra parte, que tenemos otro problema que dice relación con que no hemos sido capaces de poder enfrentar que es compleja" y que dice relación con que en "un servicio de una región están las mismas autoridades de la administración anterior".

"Soy de aquellos que son leales al Gobierno del Presidente Piñera, que son leales al Presidente, pero lo que he sostenido es que tenemos un problema de instalación y que tenemos que resolverlo", dijo Chahuán.

Recalcó que "soy un hombre leal al Presidente Piñera, él sabe que cuenta conmigo y si no se puede hacer crítica al interior de un partido y donde un ambiente que se supone de confianza, bueno, tenemos un problema".